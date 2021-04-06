Главное за 6 апреля ⟩ Задержания у колонии, в которой сидит Навальный, и связь между AstraZeneca и тромбами

События дня:

У колонии, где сидит Навальный, собрались его сторонники, медики и СМИ. Они требовали оказать Навальному врачебную помощь - ранее тот жаловался на ухудшение своего здоровья. Вскоре после этого полиция начала задерживать приехавших людей, к 15:12 были задержаны минимум семь-восемь человек. Среди задержанных - председатель "Альянса врачей" и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев и корреспондент CNN Мэттью Чэнс.

IKEA и не только: с завтрашнего дня открываются маленькие и средние магазины. С 7 апреля останутся в силе почти все ограничения из-за Covid-19, но смогут работать магазины вне торговых центров, площадь которых превышает 7000 кв. м. Работать смогут и магазины в торговых центрах, площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно будет организовывать уличную торговлю.

Подозреваемому в убийстве водителя трамвая в Лиепае грозит пожизненный срок. Полиция все еще продолжает выяснение причин произошедшего, однако известно, что нападение не было запланированным. Криминальный процесс был начат по пункту Уголовного закона об убийстве. За такое преступление может грозить пожизненный срок или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

Министерство здравоохранения должно начинать думать о следующем шаге в поддержании приобретенного иммунитета к Covid-19 в будущем, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Кариньш подчеркнул, что главная цель государства - получить коллективный иммунитет к Covid-19, и лучший способ сделать это - добровольная вакцинация, а не болезнь.

Со вторника, 6 апреля, по 20 мая в связи со строительством сетей водоснабжения и канализации на трех участках Бривибас гатве будут внесены изменения в организацию движения. Движение автотранспорта будет ограничено на Бривибас гатве в направлении от центра у поворота на Берги. Ограничения также будут введены в направлении центра у стыка Яунциема гатве с Бривибас гатве и на 140-метровом участке за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 309 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Доля положительных результатов - 6,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,5 случая на 100 000 населения. За последние две недели коронавирусом в Латвии заболели 6439 человек.

Один из руководителей Европейского агентства лекарств заявил о связи между вакциной AstraZeneca и тромбами. В будущем планируется определить группы заболевших Covid-19 пациентов, для которых может быть нецелесообразна вакцинация именно этим препаратом. "Молодые женщины, часто подверженные тромбозам, меньше страдают от воздействия Covid-19. По этой причине нам нужно будет оценить соотношение риска и пользы для них ", - добавил Марко Кавальери, глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств.