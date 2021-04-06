Главное за 6 апреля ⟩ Задержания у колонии, в которой сидит Навальный, и связь между AstraZeneca и тромбами
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
События дня:
У колонии, где сидит Навальный, собрались его сторонники, медики и СМИ. Они требовали оказать Навальному врачебную помощь - ранее тот жаловался на ухудшение своего здоровья. Вскоре после этого полиция начала задерживать приехавших людей, к 15:12 были задержаны минимум семь-восемь человек. Среди задержанных - председатель "Альянса врачей" и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев и корреспондент CNN Мэттью Чэнс.
IKEA и не только: с завтрашнего дня открываются маленькие и средние магазины. С 7 апреля останутся в силе почти все ограничения из-за Covid-19, но смогут работать магазины вне торговых центров, площадь которых превышает 7000 кв. м. Работать смогут и магазины в торговых центрах, площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно будет организовывать уличную торговлю.
Подозреваемому в убийстве водителя трамвая в Лиепае грозит пожизненный срок. Полиция все еще продолжает выяснение причин произошедшего, однако известно, что нападение не было запланированным. Криминальный процесс был начат по пункту Уголовного закона об убийстве. За такое преступление может грозить пожизненный срок или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.
Министерство здравоохранения должно начинать думать о следующем шаге в поддержании приобретенного иммунитета к Covid-19 в будущем, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Кариньш подчеркнул, что главная цель государства - получить коллективный иммунитет к Covid-19, и лучший способ сделать это - добровольная вакцинация, а не болезнь.
Со вторника, 6 апреля, по 20 мая в связи со строительством сетей водоснабжения и канализации на трех участках Бривибас гатве будут внесены изменения в организацию движения. Движение автотранспорта будет ограничено на Бривибас гатве в направлении от центра у поворота на Берги. Ограничения также будут введены в направлении центра у стыка Яунциема гатве с Бривибас гатве и на 140-метровом участке за автобусной остановкой Brīvdabas muzejs.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 309 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Доля положительных результатов - 6,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,5 случая на 100 000 населения. За последние две недели коронавирусом в Латвии заболели 6439 человек.
Один из руководителей Европейского агентства лекарств заявил о связи между вакциной AstraZeneca и тромбами. В будущем планируется определить группы заболевших Covid-19 пациентов, для которых может быть нецелесообразна вакцинация именно этим препаратом. "Молодые женщины, часто подверженные тромбозам, меньше страдают от воздействия Covid-19. По этой причине нам нужно будет оценить соотношение риска и пользы для них ", - добавил Марко Кавальери, глава подразделения угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств.
На пасхальных выходных по разным причинам от прививки отказались 60% подлежащих вакцинации. Больше всего вакцин получили жители Риги - в Риге, в центре Atta, сотрудники VCA на выходных вакцинировали от Covid-19 1973 человек. В Юрмале вакцины получили 438 человек, в Елгаве - 491, а в Лиепае - 65 жителей.
Эксперимент с живой очередью в центрах вакцинации будет проводиться в рамках приоритетных групп. Когда именно начнется эксперимент, пока не решено. Выбор людей из приоритетных групп связан с тем, что пока в Латвии вакцинировано относительно небольшое количество людей из групп риска.
Вакцина "Спутник" может менее эффективно предотвращать заражение южноафриканским штаммом коронавируса. К такому выводу пришли ученые из США и Аргентины, проанализировав нейтрализующую способность сывороток крови привитых российской вакциной. Но "Спутник" все равно защищает от тяжелой формы болезни, подчеркивают авторы.
Что почитать, чтобы отвлечься:
В центре Москвы закрывается исторический продовольственный магазин, проработавший более ста лет. Открытый в начале 20-го века магазин купцов Елисеевых известен своим роскошным интерьером в стиле необарокко. В советские времена он был известен как "Гастроном № 1". В нем продают деликатесы и сувениры. Однако в последние дни на полках царит необычная пустота, так как из-за юридических проблем и туристического затишья было принято решение в апреле магазин закрыть.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в социальной сети Instagram в качестве поздравления с Пасхой опубликовали концептуальное видео. Многие тут же начали искать в этом скрытый смысл. На видео разбитое шоколадное яйцо за пару секунд возвращается в прежнюю форму. В конце ролика на яйце появляется надпись: "Счастливой Пасхи".
Российский актер Иван Охлобыстин дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к современному телевидению. Актер отметил, что сейчас в рейтингах лидирует криминальная хроника. Все это он называет "флудом" и не желает тратить время на просмотр. Иван Охлобыстин считает, что по телевизору сейчас нечего смотреть. Иногда он включает ТНТ, чтобы посмотреть на себя и убедиться, что не опозорился.
Часто можно услышать, что спорт вне политики. Это, конечно же, только слова. Многие политики высокого ранга используют спорт как инструмент для укрепления своего образа в глазах общественности. Есть среди политиков и такие, которые в прошлом были выдающимися и любимыми многими спортсменами, а теперь пытаются не разочаровать людей в новой профессии.