На прошлой неделе увеличилась заболеваемость Covid-19 дома и в школе

В среднем в 45-50% случаев инфицированные Covid-19 не могут сказать, при каких обстоятельствах они заразились.

Среди тех случаев, когда источник заражения известен, на прошлой неделе увеличилось количество инфицированных дома - до 61,7% случаев и в образовательных учреждениях - до 5,6%.

Заражение на рабочем месте несколько снизилось - до 14,4% случаев.

"С учетом праздничных и выходных дней количество тестов на Covid-19 на прошлой неделе упало на 12,5% и составляло в среднем 11 699 в день", - сообщили в SPKC.

Количество стационарных пациентов оставалось стабильным.

Уровень репродукции вируса Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 0,86.