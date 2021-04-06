На прошлой неделе увеличилась заболеваемость Covid-19 дома и в школе
На прошлой неделе количество случаев заражения Covid-19 увеличилось дома и в школе, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе количество случаев заражения Covid-19 увеличилось дома и в школе, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В среднем в 45-50% случаев инфицированные Covid-19 не могут сказать, при каких обстоятельствах они заразились.
Среди тех случаев, когда источник заражения известен, на прошлой неделе увеличилось количество инфицированных дома - до 61,7% случаев и в образовательных учреждениях - до 5,6%.
Заражение на рабочем месте несколько снизилось - до 14,4% случаев.
Количество стационарных пациентов оставалось стабильным.
Уровень репродукции вируса Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 0,86.
"Несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 в Латвии за прошедшую неделю несколько снизилась, половина инфицированных не может сказать, где они заразились, поэтому мы настоятельно призываем и далее ответственно соблюдать установленные меры безопасности, работать удаленно, если это позволяет специфика работы, и не собираться вместе людям из нескольких домохозяйств ", - отметили в SPKC.