Ср, 7.04.2021
Мы едем не протестовать. Мы едем спасать. Анастасия Васильева, лечащий врач Навального
Анастасия Васильева, лечащий врач Навального
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Лукашенко​​ хочет закрыть посольства в странах, с которыми у Беларуси плохие отношения

Александр Лукашенко ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Врачи приехали к колонии, где сидит Алексей #Навальный​​. Они требуют оказать помощь политику.
  • Обострение на Донбассе – за сутки погибли четверо военных.
  • Александр Лукашенко​​ хочет закрыть посольства в странах, с которыми у Беларуси плохие отношения.
  • В Латвии открыли центры массовой вакцинации.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 06.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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