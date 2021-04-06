Эстонские эксперты рекомендуют пока не колоть AstraZeneca людям младше 60 лет

Вместе с тем, как сообщила руководитель государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике Марис Йессе, людям младше 60 лет, которым была введена первая доза вакцины, эксперты рекомендуют ввести вторую дозу в согласованное ранее время и завершить курс вакцинации.

"На этой неделе наступает срок введения вторых доз вакцины AstraZeneca тем, кто получил первую дозу в феврале. Поэтому экспертная комиссия пересмотрела рекомендации по применению AstraZeneca",

- пояснила Марис Йессе.

По мнению экспертов, если у человека не возникло серьезных проблем со здоровьем после первой инъекции вакцины, вероятность того, что они могут возникнуть после второй дозы, очень мала.

"Конечно, каждый после вакцинации должен внимательно следить за своим здоровьем и при необходимости обращаться за медицинской помощью", - посоветовала Йессе.

Прекращать начатый курс не рекомендуется, так как двухдозовая вакцина обеспечивает максимальную защиту после 2-й дозы вакцины.

Кроме того, курс вакцинации, начатый с одной вакцины, нельзя завершить с другой, так как в настоящее время нет данных о комбинации вакцин от разных производителей.

Комиссия рекомендует наблюдать за своим здоровьем в течение 20 дней после получения вакцины AstraZeneca и немедленно обращаться за медицинской помощью, если появятся какие-либо из следующих симптомов:

повышенная температура, сохраняющаяся более 3 дней после вакцинации

одышка

боль в груди или животе

отек или охлаждение конечностей

сильная/усиливающаяся головная боль или помутнение зрения

непрекращающееся кровотечение

небольшие синяки, красные или пурпурные пятна, кровяные волдыри на коже.

В разных странах после вакцинации AstraZeneca было зарегистрировано чрезвычайно малое число случаев уменьшения числа тромбоцитов и возникновения тромбоза, связь которых с вакцинацией не была установлена, но ее исключать нельзя. Такие случаи зарегистрированы примерно у одного из 100 000 вакцинированных.