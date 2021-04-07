Первую прививку от Covid-19 до сих пор получили 129 000 жителей Латвии, обе дозы - 25 000

Новейшие данные о вакцинированных были опубликованы на портале открытых данных в среду утром после перерыва в несколько дней. Эти данные показывают, что за четыре пасхальных выходных в Латвии было сделано 7128 прививок от Covid-19, причем наиболее активной вакцинация была в субботу, 3 апреля, в первый день открытия крупных центров вакцинации. В пятницу прививки получил 551 человек, в воскресенье - 1596 человек, в понедельник - 1828 человек.

Во вторник, 6 апреля, в первый день после праздников, от Covid-19 были привиты 3652 человека, в том числе 3444 получили первую вакцину, а 208 - вторую, сообщает NVD.

Во вторник вакцинация проходила в 198 учреждениях. Больше всего прививок сделали специалисты Veselibas centrs 4, Veselibas centru apvieniba и Детской клинической больницы, которые вакцинировали соответственно 374, 221 и 133 человека. Около половины получивших прививку во вторник были пожилыми людьми старше 60 лет. Вакцину также получили 1216 хронических больных и 150 медицинских работников.

Во вторник в Латвии использована 2281 первая доза вакцины AstraZeneca и четыре вторых дозы этой вакцины, а также 1163 первые дозы вакцины Moderna и 203 вторых дозы этой вакцины. Один человек получил вторую дозу вакцины Pfizer/BioNTech.

Несмотря на открытие центров массовой вакцинации, темп вакцинации на прошлой неделе был на 8% ниже, чем неделей ранее. На прошлой неделе было израсходовано 21 917 доз вакцин, на позапрошлой - 23 967.

Первую прививку от Covid-19 получили 6,82% населения Латвии, обе - 1,33% населения.