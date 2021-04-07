За сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19. Доля положительных результатов - 2,8%

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние 24 часа проведено 23 143 теста на Covid-19, доля положительных результатов - 2,8%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 330,6 случая на 100 000 населения. Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 105 176 человек. За последние две недели коронавирусом в стране заболели 6306 человек.

За время пандемии в Латвии скончались 1946 инфицированных коронавирусом.

За прошедшие сутки госпитализировано 73 больных Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось с 745 в понедельник, 5 апреля, до 726 человек во вторник, 6 апреля, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Во вторник из больниц выписано 86 человек.