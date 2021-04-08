От спасательного круга до роста

Как и OWA, Idealist использует встроенные в платформу Mozello возможности принимать платежи, совершенные с помощью PayPal, платежной карты или интернет-банка.
Дать возможность клиенту выбирать самому
Что может быть лучше клиента, готового совершить покупку? Качественная презентация продукта на сайте дает клиенту возможность ознакомиться с ассортиментом и выбрать без посредничества продавца, сэкономить время как покупателю, так и продавцу, так как на сайте с продуктами можно ознакомить неограниченное число клиентов в любое время суток.
Владелица кафе Big Bad Bagels (bigbadbagels.lv) Зане Уртане создала сайт для своего бизнеса сама с Mozello: "Сайт, по моему мнению, в очень многих случаях экономит наше время. Например, клиент, приходя к нам, заранее уже прочитал и знает, чего хочет. Тем, кто хочет совершить крупные заказы, я могу сказать, чтобы посмотрели на сайте. У нас бывали случаи, когда клиент приходит с телефоном, на котором открыта картинка на сайте, и говорит - я хочу это".
Дорого и "профессионально" - не гарантия, что будет лучше
Сложные и якобы одобренные профессионалами э-коммерции решения еще не гарантируют хороший результат. С таким неприятным опытом столкнулся уже упомянутый бренд OWA. После услышанных многократно рекомендаций создать сайт с Wordpress было принято решение нанять профессионального разработчика сайтов, который помог бы создать интернет-магазин, однако первый опыт оказался неудачным.
"Это было длительное и дорогое мероприятие, - вспоминает Наталья. - Каждый раз, когда на сайте нужно было что-то менять, снова приходилось проходить через длительный процесс и платить разработчику сайта суммы, которые для такого маленького предприятия, как наше, были довольно высоки. В результате было очень сложно добавить новые продукты, и в нашем интернет-магазине была в основном уже устаревшая информация. Самым ужасным было то, что процесс покупки был неудобен и трудно понятен. Поэтому первые пару лет в нашем интернет-магазине было очень мало покупок".
В конце 2018 года Наталья увидела рекламу платформы по созданию сайтов Mozello. "В рекламе было сказано, что можно самому создать свой э-магазин без помощи разработчика. Решила, что попробую сделать сайт OWA сама, так как терять уже было нечего - в тот момент казалось, что хуже быть уже не может", - добавляет Наталья.
"Сначала я выбрала один из предложенных Mozello дизайнов, которые подходят как для сайта, так и для интернет-магазина.
Приспособила дизайн, присоединила фото и описание продуктов. Вскоре люди начали покупать наши продукты. Я была удивлена, насколько быстро удалось все установить", - указывает Наталья.
Несколько опытных экспертов в области э-коммерции и разработчиков интернет-магазинов согласны, что многим предприятиям полностью хватит уже готовой платформы. Янис Биргелис из агентства цифрового маркетинга Infinitum отмечает, что качественно созданное профессионалами решение по онлайн-торговле стоит минимум три тысячи евро.
Это недорого, и это хорошая инвестиция в случаях, когда индивидуальный подход действительно необходим, однако часто готовые платформы позволяют достичь результата при меньших вложениях.
Подобного мнения придерживается и Эдгар Кеббе из агентства Kebbe IT. В своем лайв-видео на Facebook Эдгар рассказывает: "Маленьким предпринимателям, самозанятым лучше не тратить все деньги на custom-решение, лучше начать с готовой платформы, а эти деньги вложить в рекламу". Эдгар отмечает, что качественное индивидуальное решение обойдется в несколько тысяч: "Иногда просто складываются ситуации, когда мы говорим людям: Эй, не делаем на Wordpress, идите и просто сделайте на платформе Mozello. Так вы получите все то, что вам необходимо вначале, чтобы привлечь клиентов и продать, а позже, когда позволят финансы и нужда уже будет специфичной, тогда и поможем разработать соответствующее решение".
В самых сложных случаях ключом к успеху всегда будет доверить создание сайт проверенному агентству с хорошей репутацией, избегая "липовых докторов".
Проект "Искусство предпринимательства" создан в сотрудничестве с Mozello.lv.