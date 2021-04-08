От спасательного круга до роста

Не держать все яйца в одной корзине

Кризис Covid-19 четко обозначил хрупкую сторону предпринимательской деятельности - цветущий бизнес с прекрасными финансовыми показателями в течение пары недель может превратиться в борьбу за выживание. Однако некоторые предприятия к такому повороту событий были подготовлены лучше всего.

Пока одним оставалось перенести акцент на уже имеющийся интернет-магазин или доставку на дом, другие в спешке пытались реализовать ранее оставленную в стороне идею о создании интернет-магазина и обновить устаревший сайт, чтобы можно было принимать заказы.

Владелица магазина товаров балтийского дизайна Baltic Space Наталья Ермолаева с удовольствием раскрывает свой опыт и стратегию, которая помогла пережить кризисные месяцы.

"В марте и апреле мы в день видели хорошо если от трех до пяти посетителей в нашем новом большом магазине. Нужно было что-то делать, чтобы удержать бизнес на плаву и избежать увольнения работников", - рассказывает Наталья.

Реакция предприятия была быстрой. Новейшие продукты, которые можно было найти в физическом магазине, были помещены в интернет-магазин второго бренда предприятия OWA, и об этом сообщили подписчикам в соцсетях. В результате на портале owa.lv предприятие смогло продать даже больше, чем до Covid-19 во всех магазинах вместе взятых.

"Теперь мы осознаем потенциал, который может дать э-магазин, если использовать его с умом и сделать легкодоступным для всех.

Мы обязались вкладывать в наш интернет-магазин еще больше, чем до кризиса, так как видим, что каждое вложение несет ощутимые результаты. Благодаря э-магазину мы смогли заменить продажу на месте продажей в интернете хотя бы на время кризиса. Таким образом, мы смогли выплачивать зарплаты работникам и покрывать другие расходы. После кризиса будем использовать интернет-магазины Baltic Space и OWA как еще один стабильный источник доходов параллельно уже имеющимся физическим магазинам".

Удобная оплата увеличивает число покупок

Представьте, что продовольственный магазин или магазин одежды у кассы предлагает вам выписать счет, который можно оплатить перечислением, и только тогда можно будет получить товар. Выглядит абсурдно, однако такой метод покупки - реальность во многих интернет-магазинах.

Люди привыкли, что товары можно сложить в корзину и сразу удобно за них рассчитаться. Выигрывает как покупатель, который получает товар быстрее, так и продавец, который уже получил деньги и может считать, что сделка прошла успешно. Электронные платежи увеличивают число покупок и снижают вероятность того, что клиент может передумать или забыть совершить платеж.

Владельцы OWA и Baltic Space заметили положительный эффект сразу же после введения онлайн-платежей. Наталья отмечает: "Вскоре заметили, что люди закупаются еще больше, так как оплата стала гораздо проще. Даже пожалели, что не сделали это раньше".