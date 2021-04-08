Чт, 8.04.2021
Я знал, что власти захотят дискредитировать голодовку и высмеять ее. Удивляет только примитивность подхода. Алексей Навальный
Алексей Навальный

От спасательного круга до роста

ФОТО: pexels.com

Определенно, бывали мгновения, когда внезапно понимаешь - меняя что-то, работа идет лучше, а результат - впечатляет больше. Нередко ценный опыт появляется именно в процессе работы или в кризисной ситуации, когда приходится фокусировать внимание, чтобы найти проблему. Это рассказ об опыте нескольких предпринимателей, который позволил им работать эффективнее, заработать больше и удержаться на плаву во время кризиса Covid-19.

Не держать все яйца в одной корзине

Кризис Covid-19 четко обозначил хрупкую сторону предпринимательской деятельности - цветущий бизнес с прекрасными финансовыми показателями в течение пары недель может превратиться в борьбу за выживание. Однако некоторые предприятия к такому повороту событий были подготовлены лучше всего.

Пока одним оставалось перенести акцент на уже имеющийся интернет-магазин или доставку на дом, другие в спешке пытались реализовать ранее оставленную в стороне идею о создании интернет-магазина и обновить устаревший сайт, чтобы можно было принимать заказы.

Владелица магазина товаров балтийского дизайна Baltic Space Наталья Ермолаева с удовольствием раскрывает свой опыт и стратегию, которая помогла пережить кризисные месяцы.

"В марте и апреле мы в день видели хорошо если от трех до пяти посетителей в нашем новом большом магазине. Нужно было что-то делать, чтобы удержать бизнес на плаву и избежать увольнения работников", - рассказывает Наталья.

Реакция предприятия была быстрой. Новейшие продукты, которые можно было найти в физическом магазине, были помещены в интернет-магазин второго бренда предприятия OWA, и об этом сообщили подписчикам в соцсетях. В результате на портале owa.lv предприятие смогло продать даже больше, чем до Covid-19 во всех магазинах вместе взятых.

"Теперь мы осознаем потенциал, который может дать э-магазин, если использовать его с умом и сделать легкодоступным для всех.

Мы обязались вкладывать в наш интернет-магазин еще больше, чем до кризиса, так как видим, что каждое вложение несет ощутимые результаты. Благодаря э-магазину мы смогли заменить продажу на месте продажей в интернете хотя бы на время кризиса. Таким образом, мы смогли выплачивать зарплаты работникам и покрывать другие расходы. После кризиса будем использовать интернет-магазины Baltic Space и OWA как еще один стабильный источник доходов параллельно уже имеющимся физическим магазинам".

Удобная оплата увеличивает число покупок

Представьте, что продовольственный магазин или магазин одежды у кассы предлагает вам выписать счет, который можно оплатить перечислением, и только тогда можно будет получить товар. Выглядит абсурдно, однако такой метод покупки - реальность во многих интернет-магазинах.

Люди привыкли, что товары можно сложить в корзину и сразу удобно за них рассчитаться. Выигрывает как покупатель, который получает товар быстрее, так и продавец, который уже получил деньги и может считать, что сделка прошла успешно. Электронные платежи увеличивают число покупок и снижают вероятность того, что клиент может передумать или забыть совершить платеж.

Владельцы OWA и Baltic Space заметили положительный эффект сразу же после введения онлайн-платежей. Наталья отмечает: "Вскоре заметили, что люди закупаются еще больше, так как оплата стала гораздо проще. Даже пожалели, что не сделали это раньше".

Похожий опыт и у владелицы художественной студии Idealist (idealist.lv) Елены: "Очень важно, чтобы люди могли быстро и удобно совершать платежи. Я очень хорошо помню день, когда мы открыли онлайн-магазин. У меня внезапно стало гораздо больше свободного времени, так как не нужно было выписывать счета. Я очень довольна, так как могу посвятить сэкономленное время рисованию".

Как и OWA, Idealist использует встроенные в платформу Mozello возможности принимать платежи, совершенные с помощью PayPal, платежной карты или интернет-банка.

Дать возможность клиенту выбирать самому

Что может быть лучше клиента, готового совершить покупку? Качественная презентация продукта на сайте дает клиенту возможность ознакомиться с ассортиментом и выбрать без посредничества продавца, сэкономить время как покупателю, так и продавцу, так как на сайте с продуктами можно ознакомить неограниченное число клиентов в любое время суток.

Владелица кафе Big Bad Bagels (bigbadbagels.lv) Зане Уртане создала сайт для своего бизнеса сама с Mozello: "Сайт, по моему мнению, в очень многих случаях экономит наше время. Например, клиент, приходя к нам, заранее уже прочитал и знает, чего хочет. Тем, кто хочет совершить крупные заказы, я могу сказать, чтобы посмотрели на сайте. У нас бывали случаи, когда клиент приходит с телефоном, на котором открыта картинка на сайте, и говорит - я хочу это".

Дорого и "профессионально" - не гарантия, что будет лучше

Сложные и якобы одобренные профессионалами э-коммерции решения еще не гарантируют хороший результат. С таким неприятным опытом столкнулся уже упомянутый бренд OWA. После услышанных многократно рекомендаций создать сайт с Wordpress было принято решение нанять профессионального разработчика сайтов, который помог бы создать интернет-магазин, однако первый опыт оказался неудачным.

"Это было длительное и дорогое мероприятие, - вспоминает Наталья. - Каждый раз, когда на сайте нужно было что-то менять, снова приходилось проходить через длительный процесс и платить разработчику сайта суммы, которые для такого маленького предприятия, как наше, были довольно высоки. В результате было очень сложно добавить новые продукты, и в нашем интернет-магазине была в основном уже устаревшая информация. Самым ужасным было то, что процесс покупки был неудобен и трудно понятен. Поэтому первые пару лет в нашем интернет-магазине было очень мало покупок".

В конце 2018 года Наталья увидела рекламу платформы по созданию сайтов Mozello. "В рекламе было сказано, что можно самому создать свой э-магазин без помощи разработчика. Решила, что попробую сделать сайт OWA сама, так как терять уже было нечего - в тот момент казалось, что хуже быть уже не может", - добавляет Наталья.

"Сначала я выбрала один из предложенных Mozello дизайнов, которые подходят как для сайта, так и для интернет-магазина.

Приспособила дизайн, присоединила фото и описание продуктов. Вскоре люди начали покупать наши продукты. Я была удивлена, насколько быстро удалось все установить", - указывает Наталья.

Несколько опытных экспертов в области э-коммерции и разработчиков интернет-магазинов согласны, что многим предприятиям полностью хватит уже готовой платформы. Янис Биргелис из агентства цифрового маркетинга Infinitum отмечает, что качественно созданное профессионалами решение по онлайн-торговле стоит минимум три тысячи евро.

Это недорого, и это хорошая инвестиция в случаях, когда индивидуальный подход действительно необходим, однако часто готовые платформы позволяют достичь результата при меньших вложениях.

Подобного мнения придерживается и Эдгар Кеббе из агентства Kebbe IT. В своем лайв-видео на Facebook Эдгар рассказывает: "Маленьким предпринимателям, самозанятым лучше не тратить все деньги на custom-решение, лучше начать с готовой платформы, а эти деньги вложить в рекламу". Эдгар отмечает, что качественное индивидуальное решение обойдется в несколько тысяч: "Иногда просто складываются ситуации, когда мы говорим людям: Эй, не делаем на Wordpress, идите и просто сделайте на платформе Mozello. Так вы получите все то, что вам необходимо вначале, чтобы привлечь клиентов и продать, а позже, когда позволят финансы и нужда уже будет специфичной, тогда и поможем разработать соответствующее решение".

В самых сложных случаях ключом к успеху всегда будет доверить создание сайт проверенному агентству с хорошей репутацией, избегая "липовых докторов".

Проект "Искусство предпринимательства" создан в сотрудничестве с Mozello.lv.

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