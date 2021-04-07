20-летний игрок "Реала" побил рекорд Лиги чемпионов

Бразилец оформил дубль в первом четвертьфинальном матче с "Ливерпулем" (3:1) и стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в плей-офф Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор побил рекорд Кака (21 год и 336 дней), который забил два мяча в 2004 году в матче против "Депортиво" (4:1). Добавим, что лишь легенде "Реала" Раулю удавалось сделать подобное в более раннем возрасте - 18 лет и 253 дня.

К слову, этот дубль стал первым для Винисиуса в футболке мадридского "Реала". Кроме того, бразилец был признан лучшим игроком матча "Реал" - "Ливерпуль".

Нападающий вошёл в историю Лиги чемпионов ещё и потому, что стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале турнира.