В Литве выявлено максимальное количество случаев Covid-19 с конца января - 1116

Литва

Это максимальное число новых случаев с 26 января.

За минувшие сутки было проведено 8642 молекулярных теста (ПЦР) и 6126 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 394,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 222 020 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3635 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связаны 7383 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 6116 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 984 теста (16,1%), скончались 13 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 952,4 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 17,3%.

В больницах Эстонии находятся 650 пациентов с коронавирусом.