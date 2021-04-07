Ср, 7.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

ВИДЕО ⟩ Панарин провёл суперматч и приблизился к рекорду Ягра и Буре

Артемий Панарин ФОТО: AP/Scanpix

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" и вышел на второе место по количеству очков, набранных в среднем за матч.

"Нью-Йорк Рейнджерс" дома выиграл у "Питтсбурга" со счётом 8:4. Панарин в этой встрече забросил одну шайбу, сделал три результативные передачи и был признан первой звездой.

Теперь на счету 29-летнего российского форварда 40 (12+28) очков в 27 встречах текущего регулярного сезона. 

В среднем за матч Панарин в текущем сезоне набирает 1,48 очка - это второй показатель во всём чемпионате. Россиянин уступаешь лишь Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" - 30 матчей и 64 очка (1,64 - в среднем за игру).

Панарин в последнее время набрал очень неплохой ход и в четвёртой игре подряд набирает минимум два очка за игру. "Чемпионат" сообщает, что за последние 20 лет в истории "Рейнджерс" более длинные серии по этому показателю были только у Яромира Ягра и Павла Буре (по шесть игр).

В данный момент "Нью-Йорк Рейнджерс", набрав 41 очко в 38 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

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