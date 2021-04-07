В Мадонском крае машина сбила лося: пострадали два человека

Двое из пострадавших были пешеходами, один - велосипедистом.

Вчера составлено шесть протоколов за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 187 - за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 439 протоколов.

В Мадонском крае два человека вчера пострадали в результате столкновения машины с лосем.