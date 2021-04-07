В Мадонском крае машина сбила лося: пострадали два человека
Вчера, 7 апреля, в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Вчера, 7 апреля, в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Двое из пострадавших были пешеходами, один - велосипедистом.
Вчера составлено шесть протоколов за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 187 - за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 439 протоколов.
В Мадонском крае два человека вчера пострадали в результате столкновения машины с лосем.
В 15:59 на дороге Плявиняс-Мадона-Гулбене женщина, управлявшая автомашиной марки Audi, сбила выбежавшего на проезжую часть лося. В результате происшествия пострадали два человека, которые доставлены в медучреждение.