Ср, 7.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Мадонском крае машина сбила лося: пострадали два человека

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Вчера, 7 апреля, в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Двое из пострадавших были пешеходами, один - велосипедистом.

Вчера составлено шесть протоколов за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 187 - за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 439 протоколов.

В Мадонском крае два человека вчера пострадали в результате столкновения машины с лосем.

В 15:59 на дороге Плявиняс-Мадона-Гулбене женщина, управлявшая автомашиной марки Audi, сбила выбежавшего на проезжую часть лося. В результате происшествия пострадали два человека, которые доставлены в медучреждение.

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