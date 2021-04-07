ВИДЕО ⟩ Арбитр после матча Лиги чемпионов догнал футболиста и взял у него автограф

Матч "Манчестер Сити" и "Боруссии" закончился поражением дортмундцев со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Кевин Де Брёйне и Филип Фоден, а единственный гол за "Боруссию" забил Марко Ройс.

После игры линейный арбитр из Румынии Октавьян Шовре догнал Эрлинга Холанда в подтрибунном помещении и попросил у норвежца автограф. 20-летний нападающий не отказал в просьбе лайнсмену. Холанд расписался на жёлтой и красной карточках.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021

Некоторые сочли поступок арбитра детским и непрофессиональным, так как команда Холанда в этот вечер проиграла и футболисту было явно не до автографов. Другие написали, что ничего предосудительного в этом нет.

Интересно, что после игры тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола также прокомментировал этот эпизод: "Может он фанат Холанда? Почему бы и нет? Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали. Я бы даже сказал, что судьи были великолепны, игра не была проблемной", - приводит слова Гвардиолы Sports.ru.