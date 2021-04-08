"Здравствуйте, Инга, я Вас очень уважал до Covid. Мне жаль, что сейчас в LV на одного хорошего журналиста меньше", - в начале февраля написал мне в соцсети Facebook Андрис.

Фото в Facebook-профиле Андриса* показывает улыбчивого мужчину в возрасте около 35 лет с трехдневной щетиной. Из содержания его FB-профиля становится понятно, что он - скептик Covid-19 - против вакцин, масок и за мировую элиту, которая хочет управлять умами людей. Многие из этих постов на FB фактчекеры обозначили как ложные или вырванные из контекста.

С начала пандемии Covid-19 журналисты все чаще получают гневные комментарии от читателей. Это можно сказать и по опыту фактчекера Re:Baltica Re:Check. СМИ обвиняют в распространении негативной информации о ежедневно заболевших и умерших, называют прислужниками правительства или лоббистами интересов миллиардера Билла Гейтса. Андрис - не исключение, но, в отличие от большинства комментаторов, он вежлив. "We agree to disagree (мы договорились не договариваться - англ. яз.), с уважением, уважая мнение другого", - отметил он многократно.

О том, что во время пандемии доверие к СМИ тревожно низко, свидетельствует и презентованное правительством в январе исследование. Журналистам "полностью доверяют" только два процента опрошенных. Это меньше, чем правительству, которому "полностью доверяли" в два раза больше людей. Больше всего жители полагаются на врачей и членов семьи.

Это не только проблема Латвии. Исследование престижного Оксфордского университета Reuters о СМИ свидетельствует, что падение доверия к традиционным СМИ - глобальная тенденция. Полностью источникам информации, потребляемым ежедневно, в прошлом году доверяли менее половины, или 46%, опрошенных.

Двойник Байдена

Андрис начал терять доверие к СМИ с началом пандемии. Перед этим он регулярно читал The Economist, BBC и New York Times. Иногда смотрел американские сатирические шоу с Джимми Киммелом и вместе с единомышленниками высмеивал прическу президента США Дональда Трампа. Андрис считает себя человеком мира. Английский язык - его рабочий язык, так он зарабатывает на жизнь, сдавая квартиры иностранцам. Бизнес во время пандемии сократился почти на 80%. У него хорошее образование - окончил престижную Рижскую государственную 1-ю гимназию, после чего - Рижскую высшую школу экономики. Всегда был социально активен. В ранней молодости работал в антикоррупционной организации Delna и по-прежнему общается с активистами из других стран, с которыми познакомился тогда во время проектов по сотрудничеству.

Ощущение, что происходящее с Covid-19, по его словам, "преувеличено", у Андриса появилось в конце февраля прошлого года. Тогда он был в Риме. Пока СМИ писали, что в "Италии ужасно", в Риме в масках никто не ходил. "Люди, к сожалению, узко думают. Не понимают, что Италия большая. Есть север, центральная часть", - вспоминает Андрис.

Полностью доверие к СМИ он потерял в декабре. Случайно встреченный партнер по сделке порекомендовал последить за FB-страницей на то время президента США Дональда Трампа. Это была поворотная точка. Андрис понял, что жил "в ограниченном информационном пространстве".

"Когда начал больше думать об этом, понял, что "мейнстримным" СМИ, включая шоу Джимми Киммела, удобно выставлять умного парня [Трампа] дураком", - пришел к выводу Андрис.

Он начал читать The Epoch Times - цифровую газету, которую более чем в 30 странах издает религиозная, направленная против режима Китая китайская организация Фалуньгун (Falujn Gong) с изначальной целью бороться против коммунизма в Китае. За последние годы это издание выросло во влиятельного сторонника Трампа, потратив более 1,5 миллиона долларов на рекламу в поддержку бывшего президента США в FB. В то же время The Epoch Times публиковала мифы о существовании инопланетян, "глубинном государстве" (deep state) и сети педофилов, которую Трамп якобы старается ликвидировать. Эти новости вместе с вызывающими улыбку животными и видео с младенцами - хорошая бизнес-стратегия. Число подписчиков газеты в соцсетях измеряется миллионами, как и прибыль.

После этого Андрис начал следить за различными группами в приложении Telegram. Знакомый прислал ссылку, где "один пацан с Украины" рассказывает о происходящем в мире через другую призму. После этого, как по цепочке, обнаружился ряд других подобных групп.

"Начал с Patriots Stand Strong!, потом пошли Anti Fake Pandemic, Mel Gibson Real, которого уже выбросили из Голливуда, так как он слишком много говорил, AntiGates, Anti Illuminati Official, Rudy Giuliani, Great Awakening Channel, New World Order", - смеясь перечисляет Андрис некоторые из групп в Telegram. Во многих информация пересекается, и в основном он читал заголовки.

Когда Андрис, как в головоломке, сложил по кусочкам увиденное на различных каналах, ему открылся параллельный мир. Теперь он знает, что не только у бывшего главы СССР Иосифа Сталина, но и у нынешнего президента США Джо Байдена есть двойник. В качестве доказательства он прислал видео продолжительностью в несколько секунд, на котором виден Байден и нарисованная стрелка указывает на его лоб. Не поняла, на что мне надо смотреть. Лоб без морщин? Пластическая операция? Андрис поясняет, что внимание надо обратить на бровь президента, которая сползла. Это одно из доказательств того, что этот Байден - ненастоящий.

"На этих каналах были реальные видео, как подделывались выборы в США. Конечно, "в мейнстриме" об этом ничего не было", - рассказывает Андрис.

Поддельные, или украденные, выборы - один из популярнейших мифов, который сам Трамп и его сторонники начали культивировать перед выборами (информацию о подделке выборов не признал ни один суд США, куда люди из избирательной кампании Трампа обращались с более чем 50 просьбами). Однако этот миф оказался настолько сильным, что завершился вторжением сторонников Трампа в Капитолий в США в январе этого года. Американские исследовательские журналисты пришли к выводу, что подготовка к этим протестам проходила в соцсетях в Facebook, Telegram и Signal. В последних двух число пользователей с января резко выросло, так как Facebook начал закрывать ряд профилей распространителей теорий заговора и заморозил и аккаунт Трампа.

Эмиграция сторонников теорий заговора из Facebook в другие соцсети произошла и в Латвии. Она началась еще в прошлом году, когда работу начали фактчекеры Re:Check и Delfi. Встревоженные "цензурой", которая помечала ложные посты и таким образом снижала их охват, дезинформаторы создали ряд параллельных профилей в Telegram. На этом канале проходила и активная подготовка к собранию отрицателей ограничений в связи с Covid-19 в декабре на набережной 11 Ноября, куда пришло значительно больше человек, чем объявляли организаторы, подавая заявку на мероприятие.

Выживает сильнейший

Во время нашей переписки Андрис прислал ряд видео, которые, по его мнению, доказывают, что СМИ куплены, маски - неэффективны, а вакцины - экспериментальны. Кто является источником этих видео, для него неважно. Доверяет он себе и, может быть, еще одному-двум людям. Жизнь в бизнесе недвижимости научила, что люди говорят одно, а в реальности оказывается иначе.

"Я всегда думаю своей головой, основываясь на расширенной информации. Мне неважно, что говорит [премьер Кришьянис] Кариньш или Европейское агентство лекарств, я думаю сам", - поясняет Андрис.

Иммунная система у него хорошая, ведет здоровый образ жизни, поэтому уверен: "Со мной ничего не может произойти, а если что-то произойдет, то вылечусь".

Возможно, так же, как Андрис, думают и его ровесники. Проведенный в феврале опрос жителей свидетельствует, что наибольшими противниками вакцины от Covid-19 были именно люди в возрастной группе Андриса - от 35 до 49 лет. Данные SPKC свидетельствуют, что в этой возрастной группе пока от Covid-19 умер 41 человек (2,6% от всех умерших в Латвии).

Предупреждению медиков о том, что он может переболеть легко, но может заразить других - больных и пожилых - Андрис не верит. "Если это и так, то точка зрения моего мира, что мне не нужно заботиться о слабых людях. Я живу по правилам леса - выживает сильнейший. Если ты слаб, то это твоя ответственность".

Профессор в области социальной психологии Латвийского университета Ивар Аустерс таких людей, как Андрис, называет сомнительными циниками. Они социально активны, против ограничений, считают, что во время пандемии пострадали эмоционально и финансово. Если внешне высказанные ими аргументы могут показаться противоречивыми, то внутреннее все не так. "Уверенность - наша собственность. Мы тратили время, собирали информацию, ссорились с друзьями", - рассказывает Аустерс. Если принимать другую информацию, она "разрушит картину всего мира".

С точкой зрения Андриса полностью согласна и его семья. От вакцины отказалась мать его ребенка. "Я помог ей самой принять решение, что она не вакцинируется". Легко не было, так как женщина работает в медучреждении, где вакцинированные коллеги носят соответствующие значки. Не будет вакцинироваться и мама Андриса. "Мама говорит, что не знает, правда ли то, что я говорю, но она понимает, что то, как это преподносят - это тоже не так".

На вопрос, как он будет себя чувствовать, если мама умрет от Covid-19, Андрис напрямую не ответил. "Нет, ну как. Раймонд Паулс уже же сказал: кто должен уйти, тот уйдет".

Андрис стал скептичен не только по отношению к вакцине от Covid-19, но и к прививкам в целом. Его ребенок детсадовского возраста привит, но, как он говорит, "со своим сегодняшним умом я, наверное, не прививал бы вообще". "Так как у меня один знакомый пацан не вакцинирует детей. Он считает: если надо будет умереть, то надо будет. Петерис Клява тоже говорил - он в 80-х или 90-х годах был в Афганистане - если первые полгода ребенок проживает, то выживает". Re:Baltica связалась с Клявой, который уточнил, что в 1989 году работал в Туркменистане у границы с Афганистаном и видел, как из-за бедности и нехватки медицинской помощи умирает много детей. Он отметил, что никогда не был против вакцинации, совсем наоборот - считает, что это определенно нужно делать.

Популярного реаниматолога Андрис цитирует многократно. Он послушал несколько интервью. Впрочем, когда Клява вакцинировался от Covid-19, "он, так же, как вы, опустился в моих глазах", отметил Андрис.

Ложь - это информация, которая не нравится

Андрис разочаровался во мне, когда коллеги из Re:Check начали проверку фактов в Facebook. До этого в плане профессионализма он приравнивал меня к Илзе Яуналксне и убитой в России исследовательской журналистке Анне Политковской. Андрису понравилась мое интервью с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом в передаче LTV 1:1 шесть лет назад.

"В латвийском пруду с утками журналист смело задает вопросы президенту Эстонии, мне показалось: да, очень хорошо", - вспоминает Андрис. Это единственная моя работа, которую он знает. Он не слышал об исследованиях Re:Baltica о насилии в семьях, о неравенстве в образовании или коррупции в Рижской думе.

"В какой-то момент подписался на видео Re:Baltica. Казалось прикольно. Но потом я глянул этих фактчекеров", - поясняет Андрис.

Однако Андрису нравится проверка фактов, если она подтверждает его точку зрения. Как "невероятно объективную" статью в "огромном хаосе и пропаганде" он прислал анализ фактчекера общественного медиа LSM, которая как ложное раскрывает высказывание министра здравоохранения Даниэля Павлютса о коллективном иммунитете. "Эта статья очень хорошо отражает, что нельзя доверять СМИ", - пишет Андрис. Когда я указала, что LSM - это тоже СМИ, Андрис пояснил, что такие аналитические статьи хороши, а новости - нет. Я объяснила, что у каждого жанра журналистики своя задача, и оба быстро успокоились.

Я с Андрисом не ссорилась и не пыталась его переубедить. Исследования свидетельствуют, что люди выбирают информацию, подтверждающую их ценности. Нет и единого портрета сторонника теорий заговора. Представление человека о конкретных вещах образует совокупность нескольких различных факторов - доходы, образование, семья, неожиданные события (пандемия, болезни), характер. Это только усиливают алгоритмы соцсетей, помогающие найти единомышленников. Профессор Калифорнийского университета в области психиатрии Джо Пьер (Joe Pierre) пришел к выводу: допущение, что получение фактов из заслуживающих доверия источников меняет точку зрения людей, оказалось неверным. И в надежном источнике сторонник теории заговора найдет факты, подтверждающие его теорию.

Андрис не может четко ответить, потерял ли он из-за смены точки зрения старых друзей. Один знакомый позвонил, так как его жена на FB заметила, что у Андриса "тараканы в голове". "Он очень умный пацан, но живет в том информационном пространстве, где The Economist, Wall Street Journal. Таким образом, если его единственным источником информации является Тед Тернер и глобальные банкиры, то нельзя не согласиться и вакцину надо брать", - отметил Андрис.

Другая знакомая, журналистка из Словакии, указала, что у нее от Covid-19 умерла свекровь. "Мне было интересно обсудить, что она думает как журналистка в Словакии. Тогда понял, что везде все об одном и том же".

С несколькими друзьями Андрис договорился так: "Мы договорились, что не договариваемся". На этой ноте разошлись и мы. Впрочем, Андрис несколько раз отметил, что хочет связаться со мной через год, чтобы увидеть, оставила ли вакцина от Covid-19 последствия. У меня возражений нет.

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*Имя героя изменено, но в его цитатах сохранена оригинальная орфография

Что такое теории заговора? Уверенность в том, что есть некие влиятельные силы, имеющие плохие цели, которые тайно манипулируют событиями или ситуациями. У всех теорий заговора есть шесть общих признаков: Вера в то, что существует заговор. Указывается на группу "заговорщиков". "Доказательства", якобы подтверждающие правдивость теории. Они ошибочно утверждают, что ничего не происходит случайно и что совпадений нет; ничто не является тем, чем кажется, и все взаимосвязано. Весь мир делится на хороших и плохих. Отдельные люди или целые группы людей сделаны козлами отпущения. Источник: https://ec.europa.eu/