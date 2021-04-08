Безумие в Мюнхене и лёгкая победа "Челси" над "Порту"Обзор Лиги чемпионов
В среду, 7 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
В среду, 7 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Бавария - ПСЖ 2:3
Настоящий триллер и драма развернулись на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, где уже к 30-й минуте хозяева уступали со счётом 0:2. На 3-й минуте Килиан Мбаппе после передачи Неймара открыл счёт, а на 28-й минуте Маркиньос упрочил преимущество гостей. В эпизоде со вторым голом Неймар также выступил в роли ассистента.
"Бавария", играющая без своего лидера Роберта Левандовски, сумела сократить отставание в счёте на 37-й минуте благодаря голу Эрика Шупо-Мотинга, а на 60-й минуте Томас Мюллер и вовсе сравнял счёт.
Тем не менее, победа в этом матче всё-таки досталась парижанам, которые взяли реванш за поражение в финале прошлогодней Лиги чемпионов. Победный гол "ПСЖ" на 68-й минуте забил Мбаппе, который оформил дубль.
А теперь немного статистики:
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Бавария" состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Порту - Челси 0:2
"Порту" в 1/8 финала выбил из розыгрыша Лиги чемпионов туринский "Ювентус" с Криштиану Роналду, но в первом четвертьфинальном матче с "Челси" у португальской команды возникли проблемы.
Встреча проходила в испанской Севилье и завершилась победой лондонцев со счётом 2:0. Счёт в матче на 32-й минуте открыл полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт, а в концовке встречи защитник Бенджамин Чилуэлл обокрал соперника у угла штрафной, прорвался к воротам, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку ворот "Порту".
Таким образом, перед ответной встречей, которая состоится 13 апреля также на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, лондонский "Челси" будет находится в очень комфортной ситуации.