Безумие в Мюнхене и лёгкая победа "Челси" над "Порту"

Бавария - ПСЖ 2:3

Настоящий триллер и драма развернулись на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, где уже к 30-й минуте хозяева уступали со счётом 0:2. На 3-й минуте Килиан Мбаппе после передачи Неймара открыл счёт, а на 28-й минуте Маркиньос упрочил преимущество гостей. В эпизоде со вторым голом Неймар также выступил в роли ассистента.

"Бавария", играющая без своего лидера Роберта Левандовски, сумела сократить отставание в счёте на 37-й минуте благодаря голу Эрика Шупо-Мотинга, а на 60-й минуте Томас Мюллер и вовсе сравнял счёт.

Тем не менее, победа в этом матче всё-таки досталась парижанам, которые взяли реванш за поражение в финале прошлогодней Лиги чемпионов. Победный гол "ПСЖ" на 68-й минуте забил Мбаппе, который оформил дубль.

А теперь немного статистики:

"Бавария" потерпела в Лиге чемпионов первое поражение за 20 матчей. Последний раз немецкая команда проигрывала 13 марта 2019 года "Ливерпулю" (1:3).

22-летний Килиан Мбаппе забил 8 голов в 4 последних матчах Лиги чемпионов. Всего на счету француза 27 забитых мячей в турнире и по этому показателю он догнал Ривалдо и Райана Гиггза.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Бавария" состоится 13 апреля на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Порту - Челси 0:2

"Порту" в 1/8 финала выбил из розыгрыша Лиги чемпионов туринский "Ювентус" с Криштиану Роналду, но в первом четвертьфинальном матче с "Челси" у португальской команды возникли проблемы.

Встреча проходила в испанской Севилье и завершилась победой лондонцев со счётом 2:0. Счёт в матче на 32-й минуте открыл полузащитник "Челси" Мэйсон Маунт, а в концовке встречи защитник Бенджамин Чилуэлл обокрал соперника у угла штрафной, прорвался к воротам, обыграл вратаря и отправил мяч в сетку ворот "Порту".