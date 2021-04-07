"Внешняя политика скукоживается". Почему Беларусь решила закрыть посольства и консульства?

Но дело не только в экономике, приводит мнение экспертов Naviny.by. "Внешняя политика Беларуси скукоживается", - говорит аналитик Валерий Карбалевич, она теперь сориентирована прежде всего на Россию, Китай, некоторые страны третьего мира, а западный вектор резко сокращается. Разворачивается конфликт с соседними странами. "Белорусские власти в отношениях с Польшей идут на искусственную конфронтацию", делает вывод Карбалевич, упомянув уголовное дело против Союза поляков.

Аналитик Андрей Федоров подчеркивает: "Москве выгодно, когда Минск ругается с Западом". Но в нагнетании конфликта может быть и холодный расчет. Во-первых, переключить внимание белорусов с проблем экономики и выборов на внешнего врага. Во-вторых, сделать так, чтобы Варшава думала не о правах человека и поддержке белорусской оппозиции, а о том, как вытащить из-под огня свою диаспору.

Эксперт: "Внешняя политика Беларуси скукоживается"

Одним из соображений, которыми вызвана эта оптимизация, является, конечно, экономия бюджета, дефицит которого заметно вырос, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра "Стратегия" (Минск) Валерий Карбалевич.

Однако дело не только в этом. "Внешняя политика Беларуси скукоживается", - говорит аналитик. По его словам, эта политика теперь сориентирована прежде всего на Россию, Китай, некоторые страны третьего мира, при том что западный вектор резко сокращается.

Собеседник обращает внимание на формулировку президентской пресс-службы в отчете о совещании: "Правительство совместно с Администрацией президента, КГБ и МИД детально прорабатывало эти вопросы". То есть налицо падение роли МИДа, тон во всех сферах ныне задают силовики, подчеркивает Карбалевич.

После совещания министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что будут закрыты посольства "как минимум в нескольких странах мира", но в каких именно, не сказал. Также было заявлено, что могут открыться диппредставительства (вероятно, генеральные консульства) в городах Китая, Вьетнама, Индии, Зимбабве. Будет рассмотрено открытие представительства в Гонконге.

Минск ищет счастья на востоке и в Африке

Иными словами, Минск идет в Азию и Африку - короче, туда, где, как выразился на совещании Лукашенко, "нас ждут и готовы с нами работать, не выдвигая никаких ультиматумов" (надо понимать, в отличие от придирчивого Запада с его демократическими заморочками).

Но на этих направлениях белорусская сторона упирается в старые проблемы. Одни из стран дальней дуги слишком бедны, чтобы покупать много белорусского товара. Другие, что побогаче, смотрят на качество, а конкурентоспособность этого товара по многим позициям оставляет желать лучшего.

Чтобы товар стал конкурентнее, нужны экономические реформы, которых белорусское руководство после прошлогодних внутренних потрясений стало бояться еще сильнее. Нужны также западные инвестиции и технологии, между тем как с Западом сейчас отношения хуже некуда.