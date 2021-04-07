Непродуманный перекресток Кайвас и Дзелзавас - головная боль для многих автомобилистов

Недалеко от кольцевой развязки улицы Лубанас, где уже построен один гигантский логистический центр, а скоро будет построен другой, находится небольшой и, на первый взгляд, безобидный перекресток улиц Дзелзавас и Кайвас. Надо сказать, что с медленно ездящими автомобилями это только выглядит безобидно, ведь не один водитель за короткое время уже успел попасть здесь в серьезные неприятности.
Рижский район между улицами Бикерниеку, Деглава и Юглас претерпевает масштабные преобразования, становится все более и более густонаселенным; изменения влияют также и на дорожное движение. Здесь недавно был создан перекресток улицы Кайвас с расширенной улицей Дзелзавас, которой также был добавлен статус главной дороги. Это обстоятельство за короткое время поразило не одного водителя.
Хотя теперь на улице Кайвас перед перекрестком с улицей Дзелзавас установлен знак STOP, сила привычки слишком велика, и многие автомобилисты тормозят только в последний момент или не тормозят вообще. Аварии случаются одна за другой.
"Год назад мы уже рассказывали, что на этом месте нужно быть осторожными. Совершенно верно! Один из наших зрителей прислал фотографию аварии на этом перекрестке, затем другую… И вы знаете, что произошло? Человек, который присылал нам фотографии, знал, что нужно быть осторожным... Он остановился на этом перекрестке, но двое других, которые не знали, что здесь что-то изменилось, попали в аварию, и одна из этих машин налетела на него и разбила его машину", - говорит ведущий программы Zebra Паул Тимротс.
Ведущий программы добавляет, что на упомянутом перекрестке с изменениями в организации дорожного движения возник карманный экологический кризис, так как 90% автомобилей, которые проезжают здесь по улице Кайвас, вынуждены тормозить, сжигать топливо и создавать вредные выбросы.