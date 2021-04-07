Непродуманный перекресток Кайвас и Дзелзавас - головная боль для многих автомобилистов

Рижский район между улицами Бикерниеку, Деглава и Юглас претерпевает масштабные преобразования, становится все более и более густонаселенным; изменения влияют также и на дорожное движение. Здесь недавно был создан перекресток улицы Кайвас с расширенной улицей Дзелзавас, которой также был добавлен статус главной дороги. Это обстоятельство за короткое время поразило не одного водителя.

Хотя теперь на улице Кайвас перед перекрестком с улицей Дзелзавас установлен знак STOP, сила привычки слишком велика, и многие автомобилисты тормозят только в последний момент или не тормозят вообще. Аварии случаются одна за другой.

Перекресток улиц Кайвас и Дзелзавас ФОТО: скриншот из передачи Zebra

"Год назад мы уже рассказывали, что на этом месте нужно быть осторожными. Совершенно верно! Один из наших зрителей прислал фотографию аварии на этом перекрестке, затем другую… И вы знаете, что произошло? Человек, который присылал нам фотографии, знал, что нужно быть осторожным... Он остановился на этом перекрестке, но двое других, которые не знали, что здесь что-то изменилось, попали в аварию, и одна из этих машин налетела на него и разбила его машину", - говорит ведущий программы Zebra Паул Тимротс.

Ведущий программы добавляет, что на упомянутом перекрестке с изменениями в организации дорожного движения возник карманный экологический кризис, так как 90% автомобилей, которые проезжают здесь по улице Кайвас, вынуждены тормозить, сжигать топливо и создавать вредные выбросы.