Ср, 7.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Выборы самоуправлений: подано 324 кандидатских списка

Урна для голосования ФОТО: Zane Bitere / LETA

На выборы самоуправлений, которые состоятся 5 июня этого года, подано 324 кандидатских списка. На депутатские мандаты в 41 самоуправлении претендуют 5599 кандидатов, сообщила агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (CVK) Лаура Захарова.

Со списками кандидатов и предвыборными программами партий избиратели могут ознакомиться на сайте CVK.

Больше всего списков подано на выборы в Ропажском крае - 14 и Юрмале - 13. Меньше всего списков на этих выборах будет в Валкском и Вентспилсском краях - по три.

Среди кандидатов в местные органы власти 61,4% мужчин и 38,6% женщин. Самому младшему кандидату 18 лет, самому старшему - 91 год. Средний возраст кандидатов составляет 46,1 года, 68,8% кандидатов имеют высшее образование.

В ходе выборов в 35 новых краях и шести городах государственного значения будут избраны 683 депутата. Таким образом, на одно депутатское место на выборах будут претендовать восемь человек. В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана в ходе досрочных выборов в прошлом году.

На выборах 2017 года в думы 118 административных территорий, за исключением Риги, были избраны 1554 депутата. Таким образом, после выборов в этом году количество депутатов самоуправлений сократится на 56%.

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