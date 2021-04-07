Выборы самоуправлений: подано 324 кандидатских списка

Со списками кандидатов и предвыборными программами партий избиратели могут ознакомиться на сайте CVK.

Больше всего списков подано на выборы в Ропажском крае - 14 и Юрмале - 13. Меньше всего списков на этих выборах будет в Валкском и Вентспилсском краях - по три.

Среди кандидатов в местные органы власти 61,4% мужчин и 38,6% женщин. Самому младшему кандидату 18 лет, самому старшему - 91 год. Средний возраст кандидатов составляет 46,1 года, 68,8% кандидатов имеют высшее образование.

В ходе выборов в 35 новых краях и шести городах государственного значения будут избраны 683 депутата. Таким образом, на одно депутатское место на выборах будут претендовать восемь человек. В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана в ходе досрочных выборов в прошлом году.