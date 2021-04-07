Ср, 7.04.2021
Люди не задумываются, что это болезнь (Covid-19), которая появилась чуть больше года назад и УЖЕ заболел такой процент людей при том, какие агрессивные меры предосторожности были соблюдены. Это не болезнь, которая с нами сотни лет, как грипп, а свежая версия вируса. Стас Давыдов, блогер
Стас Давыдов, блогер
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Рестораны и тренироваки на улице: правительство обсудит смягчение ограничений

Ресторан. Снимок иллюстративный. ФОТО: Yulia Grigoryeva/Shutterstock

Правительство обсудит возможности ослабления ограничений в сфере общественного питания и организации тренировок на свежем воздухе в конце апреля, свидетельствует протокольное решение состоявшегося на прошлой неделе заседания Кабинета министров.

1 апреля Кабинет Министров договорился о критериях ослабления ограничений в сфере общественного питания и тренировок на свежем воздухе.

Несмотря на то, что вначале пересмотреть ограничения в этих сферах планировалось в случае, если двухнедельный уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии не будет превышать 320 случаев на 100 000 жителей, было поддержано предложение премьер-министра Кришьяниса Кариньша о постепенном пересмотре ограничений.

Планируется, что Кабинет министров вернется к вопросу об ослаблении ограничений в сфере общественного питания и тренировок на свежем воздухе через три недели, то есть 22 апреля.

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Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями общественного питания подготовило предложения о внедрении модели безопасных услуг общественного питания. Предложения предусматривают, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации услуги общественного питания могут предоставляться:

  • на открытом воздухе
  • за одним столиком могут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств
  • между столиками должна соблюдаться дистанция по меньшей мере в два метра.

В свою очередь Министерство образования и науки предложило по мере улучшения эпидемиологической ситуации разрешить занятия спортом на свежем воздухе в группах до 20 человек без использования раздевалок.

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