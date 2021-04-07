"Бой с тюремной курицей": Навальный сообщил, что в колонии пытаются дискредитировать его голодовку

Как написал Навальный, в колони занимаются тем, что подкидывают ему в карманы конфеты.

"В них [карманы] подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка? С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты".⠀

Навальный также назвал подход администрации колонии примитивным.

Помимо этого, Навальный рассказал, как через несколько дней после того, как он объявил голодовку, на кухне в его отряде начали жарить курицу и хлеб, хотя раньше там даже не было плитки. Ранее адвокат рассказывал политику, что есть курицу на глазах у голодающего заключенного - стандартная практика, на что Навальный ответил, что на кухне в отряде нельзя готовить, а куриное мясо находится под строгим запретом.

Алексей Навальный объявил голодовку с 31 марта. Его цель - допущение к нему приглашенного врача. Уже несколько недель политик жалуется на боли в спине и в ноге, а 7 апреля у него обнаружили две грыжи.