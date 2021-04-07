Главное за 7 апреля ⟩ Очереди в магазины одежды и грыжи у Навального

События дня:

"Нам нечего надеть!" Рижане выстроились в длинные очереди у магазинов одежды и обуви. С сегодняшнего дня все магазины за пределами торговых центров площадью более 7000 квадратных метров могут возобновить работу. Поскольку число желающих попасть в магазины одежды оказалось гораздо больше, чем разрешенное количество посетителей внутри магазина, во многих местах появились длинные очереди.

Отмена режима чрезвычайной ситуации: что меняется? После окончания режима чрезвычайной ситуации по-прежнему остаются в силе почти все ограничения из-за Covid-19, предусматривает постановление правительства, с точным списком изменений, касающихся масок для лица, мероприятий, торговли и так далее, можете ознакомиться здесь.

Две грыжи, острый период: стало известно о дальнейшем ухудшении здоровья Навального. Врачи в Исправительной колонии №2 в российском городе Покрове сообщили оппозиционному политику Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружены две грыжи. Одна из грыж достаточно серьезна, а лечение, которое Навальному выписали в колонии неэффективно и может привести к ухудшению состояния.

Кто вам платит? 〉 В пандемию многие закрываются, а они, наоборот, открылись. Что там происходит сейчас? Сегодня, 7 апреля, прошел прямой эфир дискуссионной передачи "Кто вам платит?". На этот раз - об открывшихся в Covid-год ATTA CENTRE и Via Jurmala Outlet Village, а также о послаблениях в торговле.

Коронавирус:

За сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19. Доля положительных результатов - 2,8%, скончались девять человек с этим диагнозом, госпитализировано 73 больных. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 330,6 случая на 100 000 населения.

Стас Давыдов: Мне кажется немножечко странным вопрос, почему я буду вакцинироваться. 1 апреля в Латвии стартовала информационная кампания "2 миллиона причин сделать прививку". Истории и рассказы, включенные в нее, позволяют нам узнать доводы каждого из нас о том, почему вакцинация - это шаг на пути к возвращению к обычному ритму жизни. Так, блогер Стас Давыдов (This is Хорошо) также принял участие в кампании. И рассказал, почему.

Европейское агентство лекарств: образование тромбов - очень редкий побочный эффект AstraZeneca. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду, 7 апреля, заявило, что образование тромбов необходимо указывать как крайне редкий побочный эффект при вакцинации от Covid-19 вакциной AstraZeneca. В то же время EMA вновь указало на то, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможные риски.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Красотка из Таллинна претендует на сердце Тимати. В выходные в эфир вышел 4-й выпуск нового сезона шоу "Холостяк" с рэпером Тимати в роли главного героя. Неожиданно для всех на проекте появились три новые участницы, среди которых оказалась очень привлекательная девушка из Эстонии - Алиса Грабовая.

Непродуманный перекресток Кайвас и Дзелзавас - головная боль для многих автомобилистов. Недалеко от кольцевой развязки улицы Лубанас, где уже построен один гигантский логистический центр, а скоро будет построен другой, находится небольшой и, на первый взгляд, безобидный перекресток улиц Дзелзавас и Кайвас. Надо сказать, что с медленно ездящими автомобилями это только выглядит безобидно, ведь не один водитель за короткое время уже успел попасть здесь в серьезные неприятности.

Как это было 〉 "Кусочек Амстердама в Риге": атмосфера салуна, наркотики и безденежье - 90-е актера Олега Хилла. В 1991 году Латвия вышла из состава СССР. Наш герой Олег Калниньш, а ныне - проживающий в Англии востребованный актер театра и кино, блогер и диктор Олег Хилл, помнит, как в его родной стране наступили "новые времена". Казалось, что пришла какая-то свобода, а какая - никто еще не знал. И уж точно никто не понимал, что с ней делать.