Латвийский тяжелоатлет Сухарев завоевал медаль на чемпионате Европы

Сухарев, который выступал в весовой категории до 81 кг, в рывке поднял 157 кг, а в толчке - 190 кг. В каждом из упражнений Сухарев стал пятым, но этого хватило, чтобы с 347 кг в сумме завоевать бронзовую медаль чемпионата Европы.

Чемпионом Европы во второй раз подряд стал итальянец Антонио Пиццолатто, который в сумме поднял 370 кг (164+206), второе место досталось представителю Болгарии Карлосу Насару - 369 кг (163+206).

На чемпионате Европы в Москве выступят и другие латвийские тяжелоатлеты - Армандс Межинскис (в весовой категории до 89 кг), Вадим Кожевников (до 96 кг) и Артур Плесниекс (до 109 кг).