Три знака Зодиака, которым обмануть даже детектор лжи - раз плюнуть

Близнецы - рассказчики

Близнецы не могут не приукрасить свои истории вымышленными фактами. Конечно, они ходили на музыкальный концерт под открытым небом в 90-х. Вот только история эта будет гораздо интереснее, если добавить сюда полнолуние или сказать, что певец во время исполнения романтической песни указывал пальцем на вас.

Хотите приукрасить свой рассказ? У Близнецов просто превосходные редакторские способности. А так как эти люди постоянно меняют одну идею на другую, с такой же скоростью они могут "распевать и свою ложь".

Глубоко внутри любопытные Близнецы просто хотят, чтобы люди считали их такими же интересными, как и окружающий их мир.

Но вместо того, чтобы теряться в своих домыслах, им необходимо понять, что правда всегда безопаснее.

Скорпионы - защитники

Сезон Скорпионов приходится на глубокую осень, а потому они олицетворяют собой загадочность, силу и близость темной ночи. Это одаренные личности, которые хорошо различают ложь и легко разгадывают секреты (они наверняка уже знают пароль на вашем телефоне). А поскольку эти люди сверхчувствительны к поведению обманщиков (бегающие глаза, ускоренная речь), они избегают повторения их ошибок, когда лгут сами.

Скорпион - словно скользящий по болотам аллигатор, у которого из-под воды выглядывают только глаза. Он постоянно сканирует окружение в поисках угрозы, скрывая все свои слабые стороны под водой. Вместо того чтобы признаться вам, что он уехал из города из-за неприятного расставания, Скорпион скажет, что ему просто захотелось "сменить обстановку".

Ложь ради самозащиты для представителей этого знака Зодиака всегда оправданна.

Весы - гармонизаторы

Представьте себе, что человек, с которым вы встречаетесь, приглашает вас к себе посмотреть на его впечатляющую коллекцию пластинок. Пока вы попиваете бокал вина, он вдруг ставит одну из ваших самых нелюбимых песен. Вот тот самый момент, когда любезные Весы начинают свою блистательную речь - сладкую ложь, которая не должна испортить момент: "Отличная песня!".

Представители этого знака Зодиака жаждут гармонии и при необходимости проложат свою дорогу к равновесию с помощью лжи.