Видео ⟩ Как прошел первый день после открытия небольших магазинов?

У многих магазинов в среду был небольшой праздник. Хотя они по-прежнему строго ограничены из-за требований эпидемиологической безопасности, они снова могут открыть двери для клиентов после перерыва в несколько месяцев.

Маски для лица, дистанция, информационные материалы, дезинфекция, контроль потока покупателей и наличие более одного покупателя в магазине, только если для каждого может быть предоставлено не менее 25 квадратных метров.

В случае нарушений полиция может даже закрыть точку продажи на срок до семи дней. 2

Наибольший интерес вызвали магазины детских товаров и секонд-хенды, где во многих местах образовывались очереди. Как известно, по всей Латвии можно открыть до 9000 торговых точек.

"Все, кто дожил до этого дня, открыты. Посещаемость относительно высокая, особенно магазины одежды и обуви. Можно почувствовать, что у людей не было возможности выбирать эти товары", - сказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич

Также открыты почти все секонд-хенды R.D.A., которые были закрыты с 19 декабря. Руководство компании постоянно следило за новостями правительства и готовилось "открыться", как только это будет разрешено.

"Клиенты были очень, очень рады. Мы опубликовали информацию как на нашей странице в Facebook, так и на веб-сайте, и нашему исполнительному директору в тот же вечер позвонили 98 человек. Для многих жителей Латвии именно наш сегмент очень важен", - рассказала директор магазина Ева Видовска.

Повышены требования безопасности для контроля потока посетителей и других мер эпидемиологической безопасности, в том числе для открытых рынков и для уличной торговли. Кроме того, в среду, 7 апреля, были открыты некоторые более крупные торговые точки, такие как IKEA, где также были большие очереди.

Оценивая ситуацию в целом, Минэкономики напоминает, что очереди также были после предыдущих ослаблений ограничений, когда населению снова разрешили покупать необходимые товары.

"Эти дни будут трудными. Я призываю как людей, так и владельцев бизнеса принять активное участие, оценить требуемые нормы и, возможно, не ходить в магазины в первый же день.

Подождем пока эта толпа "разбежится" и сходим позже", - сказал министр экономики Янис Витенбергс. 2

От ответственного поведения населения в большой степени зависит то, насколько долго эта модель сможет работать и можно ли будет ослаблять ограничения.

Хотя вступившие в силу решения сняли оковы со многих малых предприятий и позволили им возобновить работу, это не относится к крупным торговым центрам, где, как можно видеть, многие магазины и витрины по-прежнему недоступны для покупателей.

К тому же, как утверждают представители торговых центров, ограничения даже стали жестче. Правительство также решило запретить выдачу товаров, купленных в интернете. Для торгового центра Domina Shopping это означало закрытие еще более 20 магазинов, несмотря на просторные помещения, вентиляцию и инвестиции в средства безопасности.

"Мы не ожидали таких абсурдных и неадекватных решений от правительства", - сказала Ивета Звайгзне-Алере, директор по маркетингу Domina Shopping. 2

Для крупных торговых центров уже речь идет о выживании. Будут попытки организовать уличные распродажи, где товары смогут предлагать арендаторы. В то же время оцениваются правовые возможности обжалования решений правительства.

"В течение этого года ни один эпидемиолог, ни один министр у нас не был. Они не спрашивали как на самом деле. Уровень - "одна тетя сказала". Кому-то что-то показалось и на этом основании приняты решения сопоставимые с геноцидом", - отметила директор по маркетингу Domina Shopping.

В конце апреля министр экономики может предложить коллегам в правительстве ослабить ограничения на этом сегменте. Правительство 8 апреля рассмотрит вопрос о выделении 20 млн евро для поддержки торговых центров.