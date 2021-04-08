Фото ⟩ Maxima начинает внедрять цифровые чеки за покупки. Как это выглядит?

Заботясь об устойчивости окружающей среды, Maxima начала постепенную дигитализацию чеков за покупки, и уже ко второй половине года это позволит клиентам выбирать, получать чек в цифровом или бумажном формате.
В настоящее время выдача кассовых чеков в цифровом формате проходит первую фазу тестирования, которая доступна пользователям мобильного приложения Maxima. Цифровая версия чеков в рамках тестирования автоматически высылается на электронную почту, указанную в аккаунте карты Paldies, а также доступна в мобильном приложении.
"Вопросы устойчивости окружающей среды для нас очень важны, поэтому Maxima Latvija разработала долгосрочную стратегию, как в своей деятельности уменьшить воздействие на окружающую среду. В рамках этой стратегии мы регулярно внедряем новые инициативы и постоянно ищем инновационные решения, как заботиться об окружающей среде, поэтому мы убеждены, что цифровые чеки – еще один шаг к более зеленому будущему. Уже с 2019 года мы работаем над внедрением этого решения, и первые результаты были видны еще в 2020 году, когда детальная история покупок стала доступна в мобильном приложении. Вторая половина этого года станет поворотным пунктом в дигитализации чеков в розничной торговле продуктами питания в Латвии, и мы уверены, что ее по достоинству оценят и наши клиенты", – подчеркивает руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
После завершения подготовительных работ во второй половине года получение электронного чека на практике станет очень удобным – в своем аккаунте программы лояльности Paldies или мобильном приложении Maxima покупатель должен будет сделать отметку о том, что хочет получать чеки за покупки только в электронном виде. При покупке в магазине и активизации карты Paldies кассовая система автоматически учтет эту отметку и не выдаст распечатанный чек. Подготовительные работы к введению электронных чеков Maxima начала еще в 2019 году, проведя консультации со Службой государственных доходов и внедрив изменения в кассовую систему, чтобы постепенно перейти на электронные чеки.