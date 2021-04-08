Фото ⟩ Maxima начинает внедрять цифровые чеки за покупки. Как это выглядит?

"Вопросы устойчивости окружающей среды для нас очень важны, поэтому Maxima Latvija разработала долгосрочную стратегию, как в своей деятельности уменьшить воздействие на окружающую среду. В рамках этой стратегии мы регулярно внедряем новые инициативы и постоянно ищем инновационные решения, как заботиться об окружающей среде, поэтому мы убеждены, что цифровые чеки – еще один шаг к более зеленому будущему. Уже с 2019 года мы работаем над внедрением этого решения, и первые результаты были видны еще в 2020 году, когда детальная история покупок стала доступна в мобильном приложении. Вторая половина этого года станет поворотным пунктом в дигитализации чеков в розничной торговле продуктами питания в Латвии, и мы уверены, что ее по достоинству оценят и наши клиенты", – подчеркивает руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.