Мужчины в черных масках и разбитый автомобиль: новые подробности ограбления у магазина IKEA

Около 16:25 в полицию поступила информация о том, что на парковке возле магазина IKEA произошло ограбление, в ходе которого были похищены значительные материальные ценности.

По имеющейся у полиции информации, ограбление совершили трое мужчин в черной одежде и черных масках.

В целом похищены значительные материальные ценности, в том числе крупная сумма денег, размер которой выясняется. 15

В результате ограбления был поврежден автомобиль, в котором разбили лобовое стекло.

В полиции категорически отвергают информацию о том, что при нападении могло быть применено огнестрельное оружие.

Госполиция сообщила, что нападавшие ехали на автомобиле Audi A4 или Audi A6 темно-синего или черного цвета.

После сообщения об ограблении немедленно начаты следственные действия.

Полиция по всей Латвии усилила контроль над автомобильным транспортом, задействовав силы патрульной полиции и подразделений дорожной полиции. 15

В настоящее время предполагаемые преступники еще не задержаны, но правоохранительные органы получили важную для расследования информацию.

Важно! Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции просит ознакомиться с имеющейся информацией и отозваться водителей: у которых есть видеозаписи с видеорегистраторов за 7 апреля в период с 16:20 до 17:30 и

и которые в указанное время передвигались в районе улицы Юглас недалеко от магазина IKEA до Бривибас гатве.