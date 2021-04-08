Чт, 8.04.2021
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директор по маркетингу Domina Shopping Ивета Звайгзне-Алере
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Мужчины в черных масках и разбитый автомобиль: новые подробности ограбления у магазина IKEA
Полиция ищет свидетелей

ФОТО: Valsts policija

Вечером в среду, 7 апреля, в Стопини, на стоянке у магазина IKEA, несколько мужчин в масках совершили крупное ограбление, сообщила агентству LETA Госполиция.

Около 16:25 в полицию поступила информация о том, что на парковке возле магазина IKEA произошло ограбление, в ходе которого были похищены значительные материальные ценности.

По имеющейся у полиции информации, ограбление совершили трое мужчин в черной одежде и черных масках.

В целом похищены значительные материальные ценности, в том числе крупная сумма денег, размер которой выясняется.

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В результате ограбления был поврежден автомобиль, в котором разбили лобовое стекло.

В полиции категорически отвергают информацию о том, что при нападении могло быть применено огнестрельное оружие.

Госполиция сообщила, что нападавшие ехали на автомобиле Audi A4 или Audi A6 темно-синего или черного цвета.

После сообщения об ограблении немедленно начаты следственные действия.

Полиция по всей Латвии усилила контроль над автомобильным транспортом, задействовав силы патрульной полиции и подразделений дорожной полиции.

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В настоящее время предполагаемые преступники еще не задержаны, но правоохранительные органы получили важную для расследования информацию.

Важно!

Управление криминальной полиции Рижского регионального управления полиции просит ознакомиться с имеющейся информацией и отозваться водителей:

  • у которых есть видеозаписи с видеорегистраторов за 7 апреля в период с 16:20 до 17:30 и
  • которые в указанное время передвигались в районе улицы Юглас недалеко от магазина IKEA до Бривибас гатве.

Полиция просит любого, у кого может быть полезная информация для расследования, обращаться по электронной почте krpinfo@riga.vp.gov.lv. Вы также можете отправить на этот адрес электронной почты информацию о местонахождении видеофайла. Анонимность гарантирована.

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