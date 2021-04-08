Видео ⟩ Варвара Шмыкова появилась в образе Василисы Прекрасной

Шмыкова в музыкальном видео предстает в образе Василисы Прекрасной - она попадает в мир русского фольклора вперемешку с современным искусством и цифровой реальностью. В клипе на фоне психоделических декораций актриса проводит языческие ритуалы, танцует в хороводе и ест цветок. Ролик заканчивается встречей героини Шмыковой с неким существом, которое изображает солистка группы Тина Кузнецова.

Видео: Клип Zventa Sventana - "На горе мак"

Певица рассказала, что решила позвать на роль Шмыкову, когда распознала в той "своего" человека. "Таким людям всегда нравится музыка Zventa Sventana, поэтому я ей и написала. Оказалось, что Варя давно знает и любит мой проект", - рассказала Кузнецова.

Прокомментировал создание клипа и его режиссер Роман Холоденко: "Мы переосмыслили образы из русского мифа - хоровод, девушку-героиню, Бабу-ягу. Все они звучат на новый лад. То же самое мы сделали и с костюмами, и с подходом к коллажу - в клипе используются традиционные материалы, но каждый элемент сделан при помощи современных средств", - поделился он.

Музыкальное видео "На горе мак" уже завоевало две награды на нью-йоркском фестивале Onrios Film Awards в номинациях за лучшую работу арт-директора и лучшую песню. Также клип был отобран на премию Berlin Music Video Awards.