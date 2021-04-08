ВИДЕО ⟩ ЦСКА снял клип к юбилею Игоря Акинфеева
Футбольный клуб ЦСКА записал песню и снял видеоклип в честь дня рождения вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, которому исполнилось 35 лет.
Футбольный клуб ЦСКА записал песню и снял видеоклип в честь дня рождения вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, которому исполнилось 35 лет.
"Всей красно-синей семьёй поздравляем нашего капитана с юбилеем! Здоровья, сухарей и долгих лет с нами! Игорь, с днём рождения!" - говорится в описании видео на YouTube.
В видеоклипе приняли участие воспитанники детско-юношеской футбольной академии ПФК ЦСКА, главный тренер команды Ивица Олич, братья Березуцкие, Алан Дзагоев и фанаты армейцев, которые подготовили яркий перформанс.
Игорь Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА. За время карьеры он шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка России, семь раз завоёвывал Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 вместе с армейским клубом выиграл Кубок УЕФА.
В составе сборной России он становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, а также принимал участие в первенствах мира в 2014 и 2018 годах.