ВИДЕО ⟩ ЦСКА снял клип к юбилею Игоря Акинфеева

"Всей красно-синей семьёй поздравляем нашего капитана с юбилеем! Здоровья, сухарей и долгих лет с нами! Игорь, с днём рождения!" - говорится в описании видео на YouTube.

В видеоклипе приняли участие воспитанники детско-юношеской футбольной академии ПФК ЦСКА, главный тренер команды Ивица Олич, братья Березуцкие, Алан Дзагоев и фанаты армейцев, которые подготовили яркий перформанс.

Игорь Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА. За время карьеры он шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка России, семь раз завоёвывал Суперкубок России, а в сезоне-2004/05 вместе с армейским клубом выиграл Кубок УЕФА.