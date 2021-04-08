От Covid-19 вакцинирован 71% работников здравоохранения

В приоритетной группе, в которую входят медики и другие работники здравоохранения, из 50 696 человек к 4 апреля от Covid-19 вакцинировались 35 684 человека, что составляет 71%.

Среди работников и клиентов центров социального ухода к 4 апреля вакцинировались 79% или 13 416 человек.

Также прививки получили 58 111 жителей старше 70 лет, что составляет 31% этой возрастной группы.