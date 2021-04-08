НКП: Латвия может ввести зеленый цифровой сертификат последней во всем ЕС

По словам политика, в распоряжении партии оказалась "относительно тревожная информация" о процессе введения цифрового зеленого сертификата в ЕС, из которой видно, что Латвия планирует ввести его последней.

Фелдманс напомнил, что 17 марта Еврокомиссия предложила решение, чтобы по возможности быстрее снизить возможные ограничения по отношению к путешествиям по ЕС, поэтому было предложено создать упомянутые сертификаты, которые централизованно будут содержать информацию о том, вакцинировалось ли лицо от Covid-19, негативный ли у него тест или переболел ли человек этой болезнью.

"Попавшая в наше распоряжение информация свидетельствует, что, к сожалению, Латвия задерживается, тогда как некоторые страны планируют передать эту систему в производство до конца мая. Латвийская сторона проинформировала ЕС, что планирует сдать систему только в конце августа",

- сказал Фелдманс.

Как свидетельствует обобщение Еврокомиссии о введении системы во всех странах ЕС, быстрее всего ее планируют ввести во Франции, далее последуют Нидерланды, Швеция, Эстония и Хорватия. В свою очередь, Латвия подала в ЕК информацию, что планирует ввести систему как последняя - после Люксембурга, Словении, Словакии и Финляндии, которые планируют ввести эту систему значительно раньше, чем Латвия.

"Объяснения такой большой разнице в сроках нет. В Латвии разработка системы запланирована только на конец июля, а передача системы - в конце августа.

Это означает, что в то время, как в других странах система уже будет введена, Латвия не сможет в ней участвовать, что потенциально грозит жителям Латвии сложностями с путешествиями",

- опасается политик.

По его мнению, это тревожно, так как важно, чтобы Латвия ни в коем случае не отставала в вопросе путешествий от других стран ЕС.