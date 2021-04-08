НКП: Латвия может ввести зеленый цифровой сертификат последней во всем ЕС

По словам политика, в распоряжении партии оказалась "относительно тревожная информация" о процессе введения цифрового зеленого сертификата в ЕС, из которой видно, что Латвия планирует ввести его последней.
Фелдманс напомнил, что 17 марта Еврокомиссия предложила решение, чтобы по возможности быстрее снизить возможные ограничения по отношению к путешествиям по ЕС, поэтому было предложено создать упомянутые сертификаты, которые централизованно будут содержать информацию о том, вакцинировалось ли лицо от Covid-19, негативный ли у него тест или переболел ли человек этой болезнью.
"Попавшая в наше распоряжение информация свидетельствует, что, к сожалению, Латвия задерживается, тогда как некоторые страны планируют передать эту систему в производство до конца мая. Латвийская сторона проинформировала ЕС, что планирует сдать систему только в конце августа",
Как свидетельствует обобщение Еврокомиссии о введении системы во всех странах ЕС, быстрее всего ее планируют ввести во Франции, далее последуют Нидерланды, Швеция, Эстония и Хорватия. В свою очередь, Латвия подала в ЕК информацию, что планирует ввести систему как последняя - после Люксембурга, Словении, Словакии и Финляндии, которые планируют ввести эту систему значительно раньше, чем Латвия.
"Объяснения такой большой разнице в сроках нет. В Латвии разработка системы запланирована только на конец июля, а передача системы - в конце августа.
Это означает, что в то время, как в других странах система уже будет введена, Латвия не сможет в ней участвовать, что потенциально грозит жителям Латвии сложностями с путешествиями",
По его мнению, это тревожно, так как важно, чтобы Латвия ни в коем случае не отставала в вопросе путешествий от других стран ЕС.
НКП призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша и руководство Госканцелярии объяснить такую разницу в сроках, как и то, каким образом планируется ввести единый протокол путешествий.