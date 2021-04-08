Утопившую свою годовалую дочь женщину признали невменяемой

По информации прокуратуры, 1 апреля прокуратура Рижского окружного суда приняла решение о направлении в суд уголовного дела для применения меры пресечения медицинского характера к лицу, утопившему своего несовершеннолетнего ребенка.

По данному уголовному делу были проведены психиатрическая и психологическая экспертизы. Они показали, что обвиняемая совершила убийство, находясь в невменяемом состоянии.

Решением суда обвиняемая помещена в психиатрическую больницу, пока суд не примет решение о применении меры пресечения медицинского характера. Такая мера пресечения предусматривает амбулаторное лечение в медучреждении, лечение в психиатрической больнице общего типа и лечение в специализированной психиатрической больнице с охраной.

Прокуратура не раскрыла, о каком преступлении идет речь, однако агентство LETA уже писало о случае осенью 2020 года под Ригой, когда полиции сообщили о пропавшей женщине, покинувшей дом вместе с годовалой дочерью.

После получения информации полиция начала поиски женщины и ребенка. Спустя пару дней была найдена ее машина. Во время проверки автомобиля оказалось, что в нем находится пропавшая женщина под сильным влиянием одурманивающих веществ. Примерно в 40-50 метрах от машины, в реке неподалеку от берега был найден труп ребенка 2019 года рождения.