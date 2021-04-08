Утопившую свою годовалую дочь женщину признали невменяемой
Экспертиза пришла к выводу, что обвиненная в прошлом году в убийстве годовалой дочери женщина совершила убийство, находясь в невменяемом состоянии, сообщает агентство LETA.
Экспертиза пришла к выводу, что обвиненная в прошлом году в убийстве годовалой дочери женщина совершила убийство, находясь в невменяемом состоянии, сообщает агентство LETA.
По информации прокуратуры, 1 апреля прокуратура Рижского окружного суда приняла решение о направлении в суд уголовного дела для применения меры пресечения медицинского характера к лицу, утопившему своего несовершеннолетнего ребенка.
Решением суда обвиняемая помещена в психиатрическую больницу, пока суд не примет решение о применении меры пресечения медицинского характера. Такая мера пресечения предусматривает амбулаторное лечение в медучреждении, лечение в психиатрической больнице общего типа и лечение в специализированной психиатрической больнице с охраной.
Прокуратура не раскрыла, о каком преступлении идет речь, однако агентство LETA уже писало о случае осенью 2020 года под Ригой, когда полиции сообщили о пропавшей женщине, покинувшей дом вместе с годовалой дочерью.
После получения информации полиция начала поиски женщины и ребенка. Спустя пару дней была найдена ее машина. Во время проверки автомобиля оказалось, что в нем находится пропавшая женщина под сильным влиянием одурманивающих веществ. Примерно в 40-50 метрах от машины, в реке неподалеку от берега был найден труп ребенка 2019 года рождения.
Как в феврале этого года заявил начальник Госполиции Арманд Рукс, в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 55 убийств, в том числе четыре матери убили своих новорожденных детей, что является очень тревожным феноменом.