Латвийская компания помогла провести ЧМ по фигурному катанию: она тестировала участников на Covid-19

С ее помощью было проведено более 2500 тестов для полного анализа участников чемпионата и участников структурных подразделений поддержки.

Это крупнейшее публичное спортивное мероприятие в Швеции со времени объявления пандемии Covid-19 в начале 2020 года, а также олимпийские квалификационные соревнования, собравшие лучших фигуристов со всего мира, проходило в одном из самых популярных публичных помещений – на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

Официальным поставщиком услуги тестирования, использовавшим оборудование Latvia MGI Tech, является сеть диагностических клиник Medical.se. Кристиан Лунд координатор проектов Medical.se, рассказал:

"Обычно результаты молекулярных тестов ПЦР можно было получить в течение 48 часов, но, благодаря решению этой лаборатории, мы можем обещать клиентам результат уже через 4,5 часа".

Мобильная лаборатория специально предназначена для крупномасштабного тестирования в условиях Covid-19, и сделанный Международным союзом конькобежцев выбор для обеспечения безопасности продолжавшегося в течение недели мероприятия служит подтверждением качества оборудования MGI и его способности значительно облегчить процесс анализов.

Руководитель Latvia MGI Tech Андис Шлайтас выразил удовлетворение сотрудничеством: "В Швеции также существуют ограничения на массовые мероприятия, поэтому наше решение предоставляет возможность проведения безопасных мероприятий в условиях Covid-19. Доставленная в Стокгольм в конце января лаборатория, которую мы как Европейская база исследований и разработок MGI предоставили Medical.se, была проверена и качественно выполнила свою задачу".

Инновационное мобильное решение MGI для тестирования на Covid-19 использовалось для всех присутствующих на чемпионате мира – спортсменов, команд по их поддержке, организаторов и причастных партнеров, находившихся на территории проведения чемпионата. Условия предусматривали, что перед отправкой в Стокгольм спортсмены и представители их команд должны были предъявить негативный тест на Covid-19, сделанный не позднее чем за 48 часов до этого, а после прибытия в Швецию им проводили еще одну проверку, которую обеспечивали с помощью мобильной лаборатории MGI.

Мобильная лаборатория, оборудованная в 12-метровом контейнере, состоит из трех главных помещений, включая хранение реагентов, подготовку и тестирование образцов. Современная лаборатория 2-го уровня биологической безопасности способна обрабатывать 3000 образцов в день. Автоматизированная система, включающая сканирование, перемещение образцов и экстракцию вирусной РНК, предотвращает инфицирование техников лаборатории во время этого процесса. Автоматизированная и простая в использовании система сокращает потребность в рабочей силе, и для обработки упомянутого количества образцов необходимы только три техника, что в четыре раза меньше, чем при традиционном способе.

Решение мобильной лаборатории особо полезно для массового тестирования, например, в аэропортах, портах и на железнодорожных станциях, где тесты на Covid-19 приходится проводить большому количеству путешественников, а также организации эпидемиологической безопасности публичных массовых мероприятий.

Оборудование компании помогло улучшить возможности тестирования в ряде стран мира (Швеции, Дании, Италии, Испании, Австралии, Канаде, США (штат Канзас), Южной Корее, Таиланде, Израиле и др.) во время вспышек Covid-19 как в 2020 году, так и в начале этого года.