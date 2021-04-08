Создана парламентская комиссия для оценки допущенных во время кризиса Covid-19 ошибок
Сейм по предложению оппозиционных депутатов решил создать парламентскую следственную комиссию для оценки допущенных в борьбе с пандемией Covid-19 ошибок.
Сейм по предложению оппозиционных депутатов решил создать парламентскую следственную комиссию для оценки допущенных в борьбе с пандемией Covid-19 ошибок.
Планируется, что эта комиссия будет работать в течение полугода.
Оппозиционный депутат Виктор Валайнис сообщил, что за создание этой комиссии выступили 36 депутатов, в том числе представители партии "Согласие", Союза "зеленых" и крестьян, а также не принадлежащие к партиям депутаты.
Он подчеркнул, что комиссия должна будет рассмотреть множество вопросов, в том числе прозвучавшие подозрения в отношении произошедшей около года назад закупки масок, а также закупки вакцин и отказ от дополнительных поставок Pfizer и Moderna. Валайнис добавил, что необходимо понять, имело ли место лоббирование или коррупция.