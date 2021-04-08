СГД выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на сумму 99,74 млн евро

По заявкам 37 057 предприятий работникам выплачены пособия по простою на общую сумму 65,86 млн евро и зарплатные субсидии на сумму 15,71 млн евро.
По 23 656 заявлениям самозанятых лиц выплачены пособия по простою на общую сумму 9,61 млн евро, а 3233 плательщикам патентной платы выплачены пособия по простою на сумму 1,19 млн евро.
В расширенной категории индустрии красоты по 14 727 заявкам выплачены пособия по простою на сумму 7,37 млн евро.
По заявкам 13 238 предприятий выплачены гранты для обеспечения потока оборотных средств на сумму 149,5 млн евро.