СГД выплатила пособия по простою и зарплатные субсидии на сумму 99,74 млн евро

По заявкам 37 057 предприятий работникам выплачены пособия по простою на общую сумму 65,86 млн евро и зарплатные субсидии на сумму 15,71 млн евро.

По 23 656 заявлениям самозанятых лиц выплачены пособия по простою на общую сумму 9,61 млн евро, а 3233 плательщикам патентной платы выплачены пособия по простою на сумму 1,19 млн евро.

В расширенной категории индустрии красоты по 14 727 заявкам выплачены пособия по простою на сумму 7,37 млн евро.