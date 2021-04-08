Поддержка торговых центров и не только: о чем договорилось правительство?

В крупных торговых центрах разрешили продавать компьютеры и телефоны

В крупных торговых центрах очно смогут работать также специализированные компьютерные и телекоммуникационные магазины, решил в четверг Кабинет министров.

Таким образом, в крупных торговых центрах, общая площадь которых превышает 7000 квадратных метров, и в которых в отдельных торговых местах работают минимум пять участников торговли или поставщиков услуг, очно смогут работать специализированные магазины, продающие компьютеры, устройства компьютерной периферии, джойстики для видеоигр, а также стандартные места розничной торговли компьютерной техникой, а также специализированные розничные магазины по торговле устройствами телекоммуникации.

Министерство экономики пояснило, что сейчас в таких магазинах, находящихся в крупных торговых центрах, может работать отдел предоставления услуг, но не разрешена торговля мобильными телефонами и компьютерами.

На программу поддержки торговых центров выделено 20 млн евро

Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономики о выделении 20 млн евро на поддержку по оплате аренды торговым центрам.

Подать заявки на получение этого вида поддержки смогут торговые центры площадью более 7000 квадратных метров, полноценная деятельность которых сейчас запрещена.

Размер поддержки составит 15 евро за каждый квадратный метр площади, указанной в кадастровом деле торгового центра, за исключением парковочных мест. Планируется, что один торговый центр сможет подать заявку на поддержку в размере до 1,8 млн евро.

Администрирование программы будет осуществлять Латвийское агентство инвестиций и развития.

Программа поддержки предусматривает, что торговый центр не сможет требовать от арендаторов дополнительных платежей по выставленным за январь, февраль и март 2021 года счетам за аренду.