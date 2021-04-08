На программу поддержки торговых центров выделено 20 миллионов евро

Подать заявки на получение этого вида поддержки смогут торговые центры площадью более 7000 квадратных метров, полноценная деятельность которых сейчас запрещена.

Размер поддержки составит 15 евро за каждый квадратный метр площади, указанной в кадастровом деле торгового центра, за исключением парковочных мест. Планируется, что один торговый центр сможет подать заявку на поддержку в размере до 1,8 млн евро.

Администрирование программы будет осуществлять Латвийское агентство инвестиций и развития.

Программа поддержки предусматривает, что торговый центр не сможет требовать от арендаторов дополнительных платежей по выставленным за январь, февраль и март 2021 года счетам за аренду.