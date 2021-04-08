Подробности последних случаев Covid-19: наблюдается рост в ряде городов

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 256 новых случаев, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в столице сейчас составляет 2319 человек.

В Огрском крае констатировано 36 новых случаев заражения, общее число заболевших за две недели выросло до 164.

В Елгаве зарегистрировано 32 новых заболевших и 278 за две недели.

В Гулбенском крае - 30 новых случаев и 175 за две недели, а в Руйиенском - 29 новых случаев и 107 за 14 дней.

В Даугавпилсе и Резекне за прошедшие сутки было констатировано по 27 новых случаев Covid-19, в Юрмале - 18, в Салдусском крае - 15, в Кулдигском и Саласпилсском краях - по 13. В ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее число зараженных.

Больше всего заболевших за две недели в Риге - 2319, в Даугавпилсе - 298, в Елгаве - 278, в Юрмале - 205, в Лиепае - 184, в Гулбенском крае - 175, в Огрском крае - 164, в Резекне - 161 житель. В свою очередь в Алсунгском, Руцавском, Сейском и Стренчском крае за посдедние две недели не было зарегистрировано ни одного заболевшего.

В целом по Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 337,6 случаев.

В 31 самоуправлении этот показатель выше, в том числе в девяти он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 152 человека - в возрасте от 30 до 39 лет, 133 - в возрасте от 50 до 59 лет, 108 - в возрасте от 40 до 49 лет, 107 - в возрасте от 60 до 69 лет, в других возрастных категориях заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 740 новых случаев Covid-19, умерли 17 человек. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

За последние 24 часа проведено 24 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов - 3,1%.

По подсчетам агентства LETA, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6440 человек.