Главное за 8 апреля ⟩ Крупное ограбление в Риге и авария с участием президента Латвии

События дня:

В крупных торговых центрах разрешили продавать компьютеры и телефоны. Там очно смогут работать специализированные компьютерные и телекоммуникационные магазины, решил в четверг Кабинет министров. Министерство экономики пояснило, что сейчас в таких магазинах, находящихся в крупных торговых центрах, может работать отдел предоставления услуг, но не разрешена торговля мобильными телефонами и компьютерами.

Ограбление у магазина IKEA в Риге. Вечером в среду, 7 апреля, в Стопини несколько мужчин в масках совершили крупное ограбление. Около 16:25 в полицию поступила информация о том, что на парковке возле магазина IKEA произошло ограбление, в ходе которого были похищены значительные материальные ценности. По имеющейся у полиции информации, ограбление совершили трое мужчин в черной одежде и черных масках.

Президентский Lexus попал в аварию. Утром в четверг, 8 апреля, в Агенскалнсе произошло ДТП, в котором пострадал лимузин президента Эгила Левитса Lexus LS 600 HL. Как оказалось, по пути в Рижский замок в результате незапланированного резкого торможения произошло столкновение президентского автомобиля и автомобиля охраны президента Volkswagen Touareg. В качестве причины аварии в канцелярии назвали незапланированное торможение на упомянутом непросматриваемом перекрестке и сколькое дорожное покрытие.

Пошлина за носители данных будет взиматься также за смартфоны и жесткие диски. Правительство утвердило предложенные Министерством культуры поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают, что пошлину на носители данных впредь нужно будет платить также за смартфоны и компьютерные жесткие диски, при этом ее больше не нужно будет платить за CD и DVD-матрицы.

Кремль: Россия может быть вынуждена встать на защиту своих граждан на Донбассе. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в четверг сообщил, что "в зависимости от масштабов конфликта Москва может быть вынуждена встать на защиту своих граждан" на востоке Украины. Он также предупредил, что вступление Украины в НАТО приведет к развалу страны.

Коронавирус:

За сутки подтверждено 740 новых случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 3,1%, умерли 17 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет в Латвии 337,6 случая на 100 000 населения. Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 заразились 105 916 человек.

Пожилая женщина умерла вскоре после вакцинации от Covid-19. Ответственные учреждения Латвии начали проверку, чтобы оценить причины смерти 80-летней женщины вскоре после вакцинации от Covid-19. В период с 29 марта по 6 апреля было получено 63 сообщения о побочных реакциях после введения вакцины от Covid-19. О нежелательных реакциях сообщалось в 0,52 случая на 100 эпизодов вакцинации.

Экс-премьер Эстонии Юри Ратас отказался от вакцинации. Это подлило масла в огонь сомнений, связанных с вакцинами. В то же время массовая вакцинация на прошлых выходных обернулась хаосом - тысячи вакцин, предназначенных для пожилых, ушли людям младше 60 лет.

Вакцинация жителей Эстонии "Спутником" в России: миссия выполнима? На прошлой неделе в ивангородской поликлинике 25 жителей Нарвы привились российской вакциной Sputnik V, и правительство Ленинградской области сообщило, что последовать их примеру могут и другие граждане России, живущие в Эстонии. Но с некоторыми оговорками.

Что почитать, чтобы отвлечься:

"Девочки, я не дилдо". Первый комментарий Гобземса после развода. Он рассказал, что уже получил внимание от других женщин. "Девочки, я не дилдо, я живой человек, у меня со всей моей железобетонной нервной системой есть чувства, переживания и эмоции, я также люблю, влюбляюсь, скучаю и испытываю весь спектр чувств. (...) Позвольте мне сейчас пожить с собой", - написал Гобземс.

Для чего на самом деле на дне бутылок для вина сделано углубление? Сотни лет назад у этого углубления действительно была определенная функция, однако в наши дни у этой особенности в лучшем случае косметическая функция, в худшем - мошенническая.

Женщина 18 лет провела в тюрьме за убийство 4 своих младенцев. Но теперь ученые требуют освободить. Они заявили, что осужденная мать действительно ни при чем: все из-за мутации генов.