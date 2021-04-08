Пт, 9.04.2021
Большинство из нас хранят на смартфоне или компьютере видео, мемы или фотографии и делятся ими с друзьями. Это также частное копирование авторских работ. Линда Зоммере, старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры
Линда Зоммере, старший юрисконсульт отдела авторских прав Министерства культуры
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Зеленский отправился на передовую и встретился с военными на Донбассе

Владимир Зеленский на передовой ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными на Донбассе.
  • Преследования сторонников Навального в России.
  • Белорусский оппозиционер Павел Латушко создаст новую партию, чтобы бороться с Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны в рамках рабочей поездки в Донбасс. Украинский лидер осмотрел позиции, где зафиксировано наибольшее число нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и пообщался с военными.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 08.04.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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