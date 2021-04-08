Зеленский отправился на передовую и встретился с военными на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны в рамках рабочей поездки в Донбасс. Украинский лидер осмотрел позиции, где зафиксировано наибольшее число нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и пообщался с военными.