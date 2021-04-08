Зеленский отправился на передовую и встретился с военными на Донбассе
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны в рамках рабочей поездки в Донбасс. Украинский лидер осмотрел позиции, где зафиксировано наибольшее число нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и пообщался с военными.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 08.04.2021
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