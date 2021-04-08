В Беларуси не смогли допросить главу правозащитного центра: следователи не знали белорусского языка

Беляцкий потребовал вести допрос и протокол допроса по-белорусски. Это стало непреодолимым препятствием для следователей. В результате допрос перенесли на пятницу, 9 апреля.

Одновременно продолжаются следственные действия и с другими правозащитниками, а также волонтерами и общественными активистами по всей Беларуси.