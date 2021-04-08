Пт, 9.04.2021
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Даниэль Павлютс
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В Беларуси не смогли допросить главу правозащитного центра: следователи не знали белорусского языка

Алесь Беляцкий ФОТО: Еврорадио​

Руководитель незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий был вызван на допрос в Следственный комитет 7 апреля. Он пришел, но допрос не состоялся

Беляцкий потребовал вести допрос и протокол допроса по-белорусски. Это стало непреодолимым препятствием для следователей. В результате допрос перенесли на пятницу, 9 апреля.

Одновременно продолжаются следственные действия и с другими правозащитниками, а также волонтерами и общественными активистами по всей Беларуси. 

Допросы проводятся в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 342 УК РБ "Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности". 

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