Пт, 9.04.2021
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Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

Латвия опустилась на 19-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ по заболеваемости Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвия опустилась на 19-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) с наибольшей заболеваемостью Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Неделю назад Латвия занимала 17-е место.

По оценкам ЕЦПКЗ, за две предыдущие недели, с 22 марта по 4 апреля, совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии составила 351 случай на 100 000 жителей.

В Эстонии заболеваемость составила 1007,3 случая на 100 000 жителей, что на сегодняшний день является вторым самым высоким уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ после Венгрии. В Литве заболеваемость увеличилась до 389,1 случая на 100 000 жителей. Таким образом, в Латвии уровень заболеваемости Covid-19 сейчас самый низкий среди стран Балтии.

В Латвии снизился и показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей, однако в ряде других стран этот показатель снизился еще больше, поэтому Латвия по смертности от Covid-19 поднялась с 14-го на 12-е место. За последние две недели показатель смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии составил 55 случаев на миллион жителей. 

В Литве соответствующий показатель составляет 46,2, а в Эстонии - 115,1 случая.

Латвия по-прежнему находится в красной зоне созданной ЕЦПКЗ карты путешествий, куда входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

Большая часть Литвы, как и Латвия, находится в красной зоне, однако Вильнюсский регион уже вторую неделю относится к темно-красной зоне. Эстония также находится в темно-красной зоне, куда попадают страны с заболеваемостью Covid-19 более 500 случаев на 100 000 жителей.

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