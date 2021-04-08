Латвия опустилась на 19-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ по заболеваемости Covid-19

Неделю назад Латвия занимала 17-е место.

По оценкам ЕЦПКЗ, за две предыдущие недели, с 22 марта по 4 апреля, совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии составила 351 случай на 100 000 жителей.

В Эстонии заболеваемость составила 1007,3 случая на 100 000 жителей, что на сегодняшний день является вторым самым высоким уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ после Венгрии. В Литве заболеваемость увеличилась до 389,1 случая на 100 000 жителей. Таким образом, в Латвии уровень заболеваемости Covid-19 сейчас самый низкий среди стран Балтии.

В Латвии снизился и показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей, однако в ряде других стран этот показатель снизился еще больше, поэтому Латвия по смертности от Covid-19 поднялась с 14-го на 12-е место. За последние две недели показатель смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии составил 55 случаев на миллион жителей.

В Литве соответствующий показатель составляет 46,2, а в Эстонии - 115,1 случая.

Латвия по-прежнему находится в красной зоне созданной ЕЦПКЗ карты путешествий, куда входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.