Видео ⟩ Семья вынуждена оплатить ремонт поврежденного школьного планшета. Директор объясняет ситуацию

Узнав, что в школе можно обменять планшет на компьютер, муж Инесе пошел в школу с поломанным планшетом. Там сотрудник отказался принять планшет и заявил, что его нужно отремонтировать за счет семьи. То же заявление можно прочитать в акте приема-сдачи, который не был подписан мужем Инесе:
"Мы не принимаем. У родителей будет возможность отремонтировать планшет. Школа примет планшет, когда он будет отремонтирован".
Планшет рабочий, только его экран украшает некрасивая трещина. Второклассник теперь боится использовать планшет на учебе, потому что опасается снова нанести какой-то урон.
"Я получила планшеты в феврале. Подписалась в получении, но не подписывала ничего, что мне придется заплатить, если он сломается.
Ремонт обошелся в 185 евро. Это мне не по карману. Если бы мы знали о таком, вообще бы не брали. Насколько я понимаю, сказанное правительством, родителям не нужно беспокоиться, если с планшетами что-то случится",
- объясняет мать шестерых детей Инесе.
Представители программы связались с директором Огрской средней школы № 1 Игорем Григорьевым, который сообщил, что школа не будет принимать меры против семьи и не будет требовать оплаты за ремонт экрана планшета. Родителям действительно не нужно было подписывать документ о том, что они взяли на себя финансовую ответственность.
"Теперь, когда мы выдаем устройства, делаем это только с договором, в котором четко указано, что семья должна возместить затраты на ремонт устройства, если таковой понадобится.
Риск есть всегда. Это собственность муниципалитета. При заимствовании этой собственности существует определенная совместная ответственность. В этом случае претензий к этой семье нет, но мы будем рады, если семьи будут участвовать в устранении ущерба. Также, как в случае с порванной книгой",
- поясняет Игорь Григорьев, директор Огрской средней школы №1.
Школьники получили более сотни различных устройств, и семья Инесе имеет честь быть второй, у кого возникла проблема с устройством. Конкретный планшет был куплен уже несколько лет назад, сообщает передача.
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