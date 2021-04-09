Видео ⟩ Семья вынуждена оплатить ремонт поврежденного школьного планшета. Директор объясняет ситуацию

Узнав, что в школе можно обменять планшет на компьютер, муж Инесе пошел в школу с поломанным планшетом. Там сотрудник отказался принять планшет и заявил, что его нужно отремонтировать за счет семьи. То же заявление можно прочитать в акте приема-сдачи, который не был подписан мужем Инесе:

"Мы не принимаем. У родителей будет возможность отремонтировать планшет. Школа примет планшет, когда он будет отремонтирован". 2

Планшет рабочий, только его экран украшает некрасивая трещина. Второклассник теперь боится использовать планшет на учебе, потому что опасается снова нанести какой-то урон.

"Я получила планшеты в феврале. Подписалась в получении, но не подписывала ничего, что мне придется заплатить, если он сломается.

Ремонт обошелся в 185 евро. Это мне не по карману. Если бы мы знали о таком, вообще бы не брали. Насколько я понимаю, сказанное правительством, родителям не нужно беспокоиться, если с планшетами что-то случится", 2

- объясняет мать шестерых детей Инесе.

Представители программы связались с директором Огрской средней школы № 1 Игорем Григорьевым, который сообщил, что школа не будет принимать меры против семьи и не будет требовать оплаты за ремонт экрана планшета. Родителям действительно не нужно было подписывать документ о том, что они взяли на себя финансовую ответственность.

"Теперь, когда мы выдаем устройства, делаем это только с договором, в котором четко указано, что семья должна возместить затраты на ремонт устройства, если таковой понадобится.

Риск есть всегда. Это собственность муниципалитета. При заимствовании этой собственности существует определенная совместная ответственность. В этом случае претензий к этой семье нет, но мы будем рады, если семьи будут участвовать в устранении ущерба. Также, как в случае с порванной книгой", 2

- поясняет Игорь Григорьев, директор Огрской средней школы №1.

Школьники получили более сотни различных устройств, и семья Инесе имеет честь быть второй, у кого возникла проблема с устройством. Конкретный планшет был куплен уже несколько лет назад, сообщает передача.