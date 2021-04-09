Видео ⟩ Молодая рижанка на своем автомобиле протаранила троллейбус

Это вызвало сильную пробку, поэтому, как только полиция зафиксировала следы на месте аварии и водитель дал свои объяснения, троллейбус покинул место происшествия.

BMW, в свою очередь, уже не смогла продолжить дорогу. Машиной управляла молодая женщина, которая в разговоре раскрыла, что водит машину уже несколько лет. Это первый раз, когда она попала в аварию.

Видео: сюжет Degpuntā (на латышском языке)

Несмотря на неприятное событие, водитель смогла сохранить спокойствие и довольно позитивно оценила опыт: "Я ехала с улицы Сергея Эйзенштейна, хотела ехать по кругу и думала, что автобус едет на остановку, но он продолжал двигаться".