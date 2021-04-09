Видео ⟩ Молодая рижанка на своем автомобиле протаранила троллейбус
Утром в среду, 7 апреля, на улице Бикерниеку, недалеко от перекрестка с улицами Хипокарта и Эвалда Валтера, произошло столкновение BMW 3 серии и троллейбуса.
Утром в среду, 7 апреля, на улице Бикерниеку, недалеко от перекрестка с улицами Хипокарта и Эвалда Валтера, произошло столкновение BMW 3 серии и троллейбуса.
Это вызвало сильную пробку, поэтому, как только полиция зафиксировала следы на месте аварии и водитель дал свои объяснения, троллейбус покинул место происшествия.
BMW, в свою очередь, уже не смогла продолжить дорогу. Машиной управляла молодая женщина, которая в разговоре раскрыла, что водит машину уже несколько лет. Это первый раз, когда она попала в аварию.
Видео: сюжет Degpuntā (на латышском языке)
Несмотря на неприятное событие, водитель смогла сохранить спокойствие и довольно позитивно оценила опыт: "Я ехала с улицы Сергея Эйзенштейна, хотела ехать по кругу и думала, что автобус едет на остановку, но он продолжал двигаться".
Несмотря на то, что машина основательна побита, молодая женщина, как и пассажиры троллейбуса в порядке. Однако, помимо затрат на ремонт, молодая женщина должна рассчитывать еще и на символический штраф за невнимательность. О ремонте поврежденного троллейбуса же позаботятся страховщики.