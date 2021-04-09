ВИДЕО ⟩ Голый мужчина выбежал на поле в матче Лиги Европы. Команды играли при пустых трибунах

Голый болельщик появился на поле уже на 6-й минуте. Игра на стадионе "Нуэво Лос Карменес" проходила без зрителей, поэтому остаётся загадкой - откуда взялся этот бородатый фанат.

Нудист добежал от одной бровки к другой, а затем лёг на газон и начал перекатываться по полю, пока не выбежали полицейские и не увели его.

Me acaban de pasar por Instagram esta maravilla del espontáneo en Granada. Es que me encanta, os lo juro pic.twitter.com/8EdcrJEzxJ — Deportes4P (@deportes4parod1) April 8, 2021

Неизвестный болельщик провёл на поле всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы чудака с пышной шевелюрой стали обсуждать в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, раз на поле выбегает нудист.

Позже выяснилось, что голый мужчина - местная знаменитость. Его зовут Ольмо Гарсия и о нём не раз писали местные издания. Каждый раз в контексте его обнажённых прогулок в непреднозначенных для этого местах.

An interesting start to proceedings in Granada vs Manchester United. pic.twitter.com/fdZUABMBxy — Goal (@goal) April 8, 2021