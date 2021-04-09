ВИДЕО ⟩ Голый мужчина выбежал на поле в матче Лиги Европы. Команды играли при пустых трибунах

Голый болельщик появился на поле уже на 6-й минуте. Игра на стадионе "Нуэво Лос Карменес" проходила без зрителей, поэтому остаётся загадкой - откуда взялся этот бородатый фанат.
Нудист добежал от одной бровки к другой, а затем лёг на газон и начал перекатываться по полю, пока не выбежали полицейские и не увели его.
Неизвестный болельщик провёл на поле всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы чудака с пышной шевелюрой стали обсуждать в соцсетях. Пользователи Twitter отметили, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, раз на поле выбегает нудист.
Позже выяснилось, что голый мужчина - местная знаменитость. Его зовут Ольмо Гарсия и о нём не раз писали местные издания. Каждый раз в контексте его обнажённых прогулок в непреднозначенных для этого местах.
Матч между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед" завершился со счётом 2:0 в пользу английской команды. Голами в составе "красных дьяволов" отметились Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. Ответный матч состоится через неделю, 15 апреля на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.