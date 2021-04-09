Видео ⟩ Каминг-аут Кашера сначала пугал его мать. Что она говорит сейчас?

В шоу "Знаменитости. Без фильтра" канала STV Pirmā! мать Кашера вспомнила, как она восприняла новость, что рядом с сыном будет не девушка, а парень.

"Ну, какие чувства я могла испытывать? Я люблю Кашера как ребенка и принимаю все, что происходит в его жизни. Если он счастлив, то счастлива и я. Что мне еще нужно? Это его жизнь", - говорит мама артиста, хотя изначально новость пришла очень неожиданно и даже вызвала испуг.

Вместо того, чтобы обвинять сына или отвернуться от него, она решила смириться с этим фактом.

"Я просто оценила все, что происходит в моей семье. Это все-таки мой ребенок, которого я любила и лелеяла.

У меня двое сыновей, оба для меня очень много значат. И я это принимаю. Что мне было делать? Хлопнуть дверью и сказать - бери свои чемоданы и убирайся?" - риторически спрашивает мама артиста.

Она не скрывает радости по поводу отношений Кашера с Янисом из-за того, что рядом с ее сыном такой милый человек, который теперь тоже присоединился к их семье.