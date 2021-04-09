Футболист "Барселоны" в третий раз стал отцом. Все его дети родились в один день!
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Об этом футболист сообщил в своём Twitter.
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн в третий раз стал отцом. Об этом футболист сообщил в своём Twitter.
🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021
У футболиста родилась дочь, которую назвали Альба. Примечательно, что все три ребёнка французского футболиста родились 8 апреля, Миа - в 2016 году, Амаро - в 2019.
Всех троих детей Гризманну родила испанка Эрика Чоперена, с которой Антуан познакомился в декабре 2011 года, когда выступал за "Реал Сосьедад". Летом 2017-го пара сыграла свадьбу.
Гризманн пропустил тренировку "Барселоны" по причине рождения дочери, но уже сегодня футболист вернётся в расположение команды, чтобы провести последнюю тренировку перед отъездом в Мадрид на матч с "Реалом".
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл за "Барселону" 41 матч во всех турнирах и забил 14 мячей.