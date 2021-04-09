В четверг от коронавируса привито почти 6 тыс. человек

С начала вакцинации в Латвии первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 144 127 человек, обеими - 26 019 человек.

В соответствии с данными Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от "Covid-19" получили 7,61% населения, обе - 1,37%.