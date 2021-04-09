Пт, 9.04.2021
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Алексей Навальный

В четверг от коронавируса привито почти 6 тыс. человек

Центр массовой вакцинации от "Covid-19" в выставочном холле на Кипсале ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг от Covid-19 привиты 5786 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую дозу вакцины вчера получили 5548 человек, вторую - 238.

С начала вакцинации в Латвии первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 144 127 человек, обеими - 26 019 человек.

В соответствии с данными Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от "Covid-19" получили 7,61% населения, обе - 1,37%.

 
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