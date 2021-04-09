Мой папа - водитель троллейбуса... Пожалей, а? О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Кстати, говоря о злостных нарушениях. На этой неделе около магазина Ikea ограбили инкассаторов. Полиция сообщает, что были похищены "значительные материальные ценности", но не уточняет, какие именно. Такое чувство, что на самом деле похитили мебель из Ikea, но сами сотрудники затрудняются сказать, что это было. "По количеству винтиков - диван, по количеству гвоздей - ваза, по составу древесины - фрикадельки".

Интересные изменения затронули также центр города - теперь на месте снесенного много лет назад Дворца спорта появится множество небольших огородов. Хм, огороды вместо Дворца... а мы точно развиваемся? Ладно, мысль на самом деле хорошая - и людям будет чем занять выходные, и бомжам закуска в любое время дня и ночи найдется. Осталось немного подождать и будут лошади вместо машин, печка вместо отопления, вода из реки. Молодец, Рига, айда вперед... в прошлое!

Ну, и прикиньте, какой экологически чистый урожай получится! Достаточно одной маршрутке проехать мимо огорода и после дегустации таких помидоров ваши тоже в темноте светиться будут. Зато об освещении ночного города можно больше не переживать.

Конфузная новость пришла из Южной Кореи - на выставке в Сеуле посетители случайно испортили картину за 500 тысяч долларов. Дело в том, что рядом с картиной находились кисти и краски, с помощью которых она была нарисована, а посетители приняли это за приглашение помалевать. Нам, конечно, жаль, но, честно сказать, картину они не испортили - что до "покушения" на картине "куча мазков", что после. Такое оно и есть это современное искусство - когда думаешь, что попал на выставку детского рисунка, а оказалось, что взрослого гения. Начинаешь думать, что рисовать такие картины - просто профессия, а вот впаривать это дело за деньги - вот это уже настоящее искусство!

Ну, а мы, отдел маркетинга и дергающегося глаза Balticom, узнали об очередных изменениях в списке наших каналов. Тихо-спокойно, в этот раз они хорошие! Мы начинаем трансляцию Первого Балтийского канала... из Эстонии! В чем отличие от привычного ПБК? Больше новых передач, больше интересного кино! Уже скоро канал можно будет найти на 16 позиции в нашем списке каналов. Ну, а если вдруг увидите новости недельной давности, то не удивляйтесь, канал-то все-таки эстонский.

А куда вы пойдете тусоваться после отмены ограничений?