Годовая инфляция в марте составила 0,3%: выросли цены на одежду и обувь
В марте этого года по сравнению с февралем потребительские цены в Латвии выросли на 0,8%, а годовая инфляция составила 0,3%, сообщает Центральное статистическое управление.
В марте этого года по сравнению с февралем потребительские цены в Латвии выросли на 0,8%, а годовая инфляция составила 0,3%, сообщает Центральное статистическое управление.
Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в марте по сравнению с предыдущими 12 месяцами снизился на 0,3%.
В марте 2021 года по сравнению с февралем цены на товары выросли на 1%, услуги подорожали на 0,3%. По сравнению с мартом прошлого года цены на товары снизились на 0,1%, а цены на услуги увеличились на 0,9%.
Наиболее существенное влияние на изменение цен в марте этого года по сравнению с февралем оказал рост цен на одежду и обувь, связанные с транспортом товары и услуги, алкогольные напитки и табачные изделия, связанные с культурой и отдыхом товары и услуги, а также падение цен на товары и услуги, связанные с жильем.
За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки не изменился. Наиболее существенно подорожали кондитерские изделия (+2,1%), мука и другие продукты из зерна (+4,8%), свежая и охлажденная рыба (+8,4%), варенье и мед (+6,1%), шоколад (+2,9%) и мясо домашней птицы (+1,4%). Ввиду сезонных факторов снизились цены на свежие фрукты (-3%), главным образом виноград и апельсины, а также свежие овощи (-2,3%), главным образом огурцы. Подешевели также кофе (-1,6%), хлеб (-1%), фруктовые и овощные соки (-3,1%).
В группе алкогольных напитков и табачных изделий средний уровень цен за месяц вырос на 1,5%, главной причиной этого стал рост акцизного налога с 1 марта 2021 года.
Характерный для марта рост цен на одежду и обувь произошел после поступления в продажу новых весенних коллекций. Средний уровень цен на одежду и обувь в марте вырос на 7,2%. Цены на одежду выросли на 5,5%, цены на обувь - на 12,9%.
Связанные с жильем товары и услуги за месяц в среднем подешевели на 0,1%, в основном из-за снижения цен на электроэнергию.
В группе связанных с транспортом товаров и услуг средний уровень цен за месяц вырос на 1,8%. Топливо подорожало на 3,4%, в том числе цена дизельного топлива увеличилась на 3,5%, бензина - на 3,1%, автогаза - на 5,1%. Выросли также цены на пассажирские авиаперевозки.
Средний уровень цен в группе различных товаров и услуг за месяц вырос на 0,6%, главной причиной этого стал рост цен на услуги парикмахеров и салонов красоты, поскольку с 1 марта вновь разрешена их деятельность. Выросли также цены на товары личной гигиены и средства по уходу за внешностью.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года оказал рост цен на связанные с транспортом товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой товары и услуги, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги здравоохранения, а также падение цен на связанные с жильем товары и услуги, одежду и обувь, продукты питания и безалкогольные напитки.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год снизились на 0,6%. Наиболее существенно снизились цены на мясо и мясные продукты (-3,4%), в том числе на мясо птицы (-7,9%), свинину (-2,8%), вяленое, соленое и копченое мясо (-1,6%) и мясные изделия (-2%). Также снились цены на хлеб (-3,4%), масло (-6,6%), картофель (-7,2%), фруктовые и овощные соки (-4,6%) и кофе (-0,8%). Увеличились цены на муку и другие зерновые (+10,2%), молочные продукты (+3,1%), растительное масло (+9,3%), молоко (+2%), кондитерские изделия (+1,2%), на варенье и мед (+4%).
В группе алкогольных напитков и табачных изделий средний уровень цен за год вырос на 1,8%. В том числе цены на алкогольные напитки повысились на 2,8%, главным образом подорожали крепкие алкогольные напитки и пиво, а табачные изделия подорожали в среднем на 0,1%.
Цены на товары и услуги, связанные с жильем, за год снизились на 2,5%. За год подешевели тепловая энергия, аренда жилья, твердое топливо, природный газ, электроэнергия. Подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для обслуживания и ремонта жилья.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 2,4%. Повысились цены на услуги стоматологов и врачей-специалистов. Дешевле стали фармацевтические продукты, в основном компенсируемые лекарства.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 3,3%, в основном за счет роста цен на топливо на 6,1%. Цены на дизельное топливо увеличились в среднем на 6,6%, на бензин - на 5,6%, на автогаз - на 4,2%. Из-за ограничений снизился средний уровень цен на пассажирские авиаперевозки, при этом подорожали пассажирские перевозки по автодорогам.
На 2% за год выросли цены в группе товаров и услуг для отдыха и культуры. За год больше всего подорожали цветы, компьютеры, абонентская плата за телевидение, газеты и журналы.