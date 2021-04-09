Годовая инфляция в марте составила 0,3%: выросли цены на одежду и обувь

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев в марте по сравнению с предыдущими 12 месяцами снизился на 0,3%.

В марте 2021 года по сравнению с февралем цены на товары выросли на 1%, услуги подорожали на 0,3%. По сравнению с мартом прошлого года цены на товары снизились на 0,1%, а цены на услуги увеличились на 0,9%.

Наиболее существенное влияние на изменение цен в марте этого года по сравнению с февралем оказал рост цен на одежду и обувь, связанные с транспортом товары и услуги, алкогольные напитки и табачные изделия, связанные с культурой и отдыхом товары и услуги, а также падение цен на товары и услуги, связанные с жильем.

За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки не изменился. Наиболее существенно подорожали кондитерские изделия (+2,1%), мука и другие продукты из зерна (+4,8%), свежая и охлажденная рыба (+8,4%), варенье и мед (+6,1%), шоколад (+2,9%) и мясо домашней птицы (+1,4%). Ввиду сезонных факторов снизились цены на свежие фрукты (-3%), главным образом виноград и апельсины, а также свежие овощи (-2,3%), главным образом огурцы. Подешевели также кофе (-1,6%), хлеб (-1%), фруктовые и овощные соки (-3,1%).

В группе алкогольных напитков и табачных изделий средний уровень цен за месяц вырос на 1,5%, главной причиной этого стал рост акцизного налога с 1 марта 2021 года.

Характерный для марта рост цен на одежду и обувь произошел после поступления в продажу новых весенних коллекций. Средний уровень цен на одежду и обувь в марте вырос на 7,2%. Цены на одежду выросли на 5,5%, цены на обувь - на 12,9%.

Связанные с жильем товары и услуги за месяц в среднем подешевели на 0,1%, в основном из-за снижения цен на электроэнергию.

В группе связанных с транспортом товаров и услуг средний уровень цен за месяц вырос на 1,8%. Топливо подорожало на 3,4%, в том числе цена дизельного топлива увеличилась на 3,5%, бензина - на 3,1%, автогаза - на 5,1%. Выросли также цены на пассажирские авиаперевозки.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли на 0,8%. Подорожали цветы, а также корм для домашних животных.

Средний уровень цен в группе различных товаров и услуг за месяц вырос на 0,6%, главной причиной этого стал рост цен на услуги парикмахеров и салонов красоты, поскольку с 1 марта вновь разрешена их деятельность. Выросли также цены на товары личной гигиены и средства по уходу за внешностью.