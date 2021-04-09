Невиновный мужчина, который провел в тюрьме 44 года, борется за справедливую компенсацию

Лонг, чернокожий американец, был осужден в 1976 году за изнасилование и ограбление белокожей женщины. Присяжные, которые также были белокожими, признали Лонга виновным и приговорили его к пожизненному заключению.

Лонг все время настаивал на своей невиновности и десятилетиями боролся за свою правду. В декабре 2020 года он был наконец освобожден из тюрьмы, поскольку суд пришел к выводу, что его обвинили ложно.

Лонг отбывал тюремный срок в Северной Каролине. Закон Северной Каролины гласит, что ложно обвиняемые имеют право на компенсацию в размере 50 000 долларов за каждый год тюремного заключения. Однако максимально возможная сумма компенсации составляет 750 000 долларов.

В случае с Лонгом это означает, что он может получить компенсацию только за первые 15 лет, проведенных в тюрьме.

Джейми Лау, 65-летний юрист мужчины, подчеркивает, что полученная компенсация была недостаточной с учетом времени, которое он провел в тюрьме.

"Он был в тюрьме, когда умерли оба его родителя, а также в дни рождения и окончания учебы сына. Он потерял все за эти 44 года и, безусловно, заслуживает большей компенсации за то, что ему дали", - говорит Лау.

Сам Лонг подчеркивает, что намерен и дальше бороться за свою справедливость и адекватную компенсацию.

Он считает, что штат Северная Каролина преднамеренно ложно осудил его. Он полон решимости бороться, чтобы то, что с ним случилось, не случилось с кем-либо еще.

"Как моя жизнь может стоить всего 750 000 долларов?" - спрашивает Лонг.

После выхода из тюрьмы Лонг вместе с семьей пытается навести порядок в своей жизни. Он планирует купить дом.