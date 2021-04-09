В Риге водители трамваев звуковым сигналом почтили память погибшего в Лиепае коллеги

Как уже сообщалось, в четверг, 1 апреля, возле административного здания Liepājas metalurgs в Лиепае в трамвае произошло кровавое нападение на водителя. От полученного удара ножом мужчина скончался.

34-летний пассажир ударил водителя ножом в шею, серьезно его ранив. Очевидцы рассказывают, что после преступления мужчина спокойно вышел из трамвая и пошел дальше. Пассажиры пытались помочь 59-летнему водителю и вызвали скорую, а также остановили проезжающий мимо полицейский патруль.

Сегодня Rīgas Satiksme опубликовала в своем Twitter информацию о запланированном мероприятии в память о погибшем водителе.