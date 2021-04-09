Пт, 9.04.2021
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Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

В Риге водители трамваев звуковым сигналом почтили память погибшего в Лиепае коллеги

ФОТО: Egons Zīverts/liepajniekiem.lv

Сегодня в 16:00 водители трамваев Rīgas Satiksme в память о погибшем в Лиепае коллеге ненадолго включили трамвайные сигналы. Тем самым проявив солидарность с коллегами из Liepājas Tramvajs.

Как уже сообщалось, в четверг, 1 апреля, возле административного здания Liepājas metalurgs в Лиепае в трамвае произошло кровавое нападение на водителя. От полученного удара ножом мужчина скончался.

34-летний пассажир ударил водителя ножом в шею, серьезно его ранив. Очевидцы рассказывают, что после преступления мужчина спокойно вышел из трамвая и пошел дальше. Пассажиры пытались помочь 59-летнему водителю и вызвали скорую, а также остановили проезжающий мимо полицейский патруль.

Сегодня Rīgas Satiksme опубликовала в своем Twitter информацию о запланированном мероприятии в память о погибшем водителе.

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